Assisi, le famiglie si preparano all’anno scolastico: riaprono le iscrizioni

Mensa e trasporti, ultimi giorni per garantirsi un posto a scuola

Con il ritorno sui banchi sempre più vicino, le famiglie di Assisi hanno un’ultima data da segnare sul calendario: c’è tempo fino al 31 agosto per iscrivere i propri figli ai servizi essenziali di mensa e trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. L’opportunità riguarda i giovani studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che frequentano gli istituti nel territorio comunale.

Le iscrizioni sono gestite esclusivamente online attraverso la piattaforma del Comune, un canale ormai consolidato che mira a semplificare la procedura per tutti. Tuttavia, il Comune di Assisi ha pensato anche a chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, fornendo un supporto concreto. Per chi avesse bisogno di una mano, è possibile recarsi al Digipass di Santa Maria degli Angeli, al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono. L’assistenza è disponibile su appuntamento, che si può fissare chiamando il numero 075 8138448 o inviando una mail a digipass@comune.assisi.pg.it.

Gli sportelli del Digipass sono aperti il lunedì e il venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il mercoledì dalle 14:00 alle 17:30, offrendo diverse finestre orarie per adattarsi agli impegni delle famiglie. È un segnale di attenzione da parte dell’amministrazione, che non vuole lasciare indietro nessuno nel processo di iscrizione. Per chiarire qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni aggiuntive, il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune è a disposizione al telefono, ai numeri 075 8138627, 651 e 626, operativi dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00. Un aiuto tempestivo per una scadenza che non si può rimandare.