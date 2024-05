L’Intelligenza Artificiale e il Futuro del Lavoro: Un Incontro Organizzato da Nemetria

Nemetria, un’associazione che si dedica allo studio del rapporto tra “Etica ed Economia” e all’organizzazione di seminari, workshop e convegni su temi economici, finanziari, etici e di cultura d’impresa, ha annunciato un evento imperdibile. Il 17 maggio, presso la Sala della Pace ad Assisi, si terrà un incontro dal titolo “Come cambiano i lavori? Opportunità e impatti sociali dell’intelligenza artificiale”.

L’evento, che avrà inizio alle 15.30 e terminerà alle 17.30, sarà un’occasione per discutere di come l’intelligenza artificiale stia cambiando il mondo del lavoro e le professioni. Si esploreranno gli impatti che questa tecnologia potrebbe avere non solo in termini economici, ma anche sociali.

Tra i partecipanti ci saranno figure di spicco nel campo dell’intelligenza artificiale e della ricerca. Padre Paolo Benanti, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, Barbara Caputo, ordinaria di Intelligenza Artificiale e Direttrice dell’Hub Al @PoLiTo del Politecnico di Torino, Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Alessandro Curioni, Vice Presidente IBM Europa e Africa e Direttore del Centro Ricerche IBM a Zurigo, e Monica Poggio, Amministratrice Delegata di Bayer Italia.

L’incontro sarà coordinato da Angelo Maria Petroni, Ordinario di Logica e Filosofia della Scienza presso La Sapienza e Vice Presidente di Nemetria. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, rendendolo accessibile a tutti coloro che sono interessati a capire come l’intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di lavorare e vivere. Non perdete questa opportunità di apprendere e discutere di un argomento così rilevante e attuale.