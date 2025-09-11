Nuovo anno scolastico 2025 ad Assisi: studenti tornano in classe

Oltre 5.700 alunni riaprono le scuole con pieno supporto comunale

Ad Assisi, circa 5.700 studenti di ogni ordine e grado si preparano a tornare in aula per il nuovo anno scolastico 2025-2026, che prenderà il via il prossimo 15 settembre, eccezion fatta per il Convitto nazionale “Principe di Napoli”, che ha già aperto oggi le porte. Lo segnala un comunicato stampa dell’Amministrazione comunale, sottolineando l’avvio anticipato delle attività per l’asilo nido “Maria Luisa Cimino” a Santa Maria degli Angeli, che accoglie 30 bambini dai 3 mesi ai 3 anni, a partire dal 1° settembre.

Il Comune informa inoltre che i tre nuovi nidi a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto saranno operativi dal 2 novembre, ampliando l’offerta educativa sul territorio. Nei giorni scorsi, il sindaco Valter Stoppini e l’assessore alla scuola Scilla Cavanna hanno visitato le scuole della città, incontrando i dirigenti per condividere obiettivi, progetti e verificare gli interventi strutturali necessari a garantire accoglienza e sicurezza per tutti gli studenti.

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, l’Amministrazione comunale ha rivolto un messaggio di auguri a studenti, docenti, personale scolastico e famiglie: il comunicato stampa sottolinea come la città sarà accanto ai più piccoli al loro primo ingresso nei nidi, ai bambini che iniziano le scuole dell’infanzia e agli studenti che proseguono il percorso formativo, augurando un anno sereno, ricco di crescita personale, cultura e gioia.

Il sindaco Stoppini e l’assessore Cavanna, si legge nel comunicato, evidenziano l’importanza del ruolo di dirigenti, insegnanti e personale scolastico, definiti custodi dell’educazione dei giovani con umanità, competenza e passione. Il messaggio comprende anche un riconoscimento ai genitori e alle famiglie, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel sostenere i figli nella nuova stagione scolastica.

L’Amministrazione assicura il massimo impegno per garantire la qualità dei servizi educativi e la piena attuazione del diritto allo studio in tutte le scuole, confermando l’attenzione costante alle esigenze della comunità educativa. Il comunicato stampa ribadisce che la città si farà parte attiva nel percorso formativo dei ragazzi, rinnovando l’augurio di un anno scolastico proficuo e sereno.