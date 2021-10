Assisi Domani considera i giovani una risorsa, il nostro futuro

Assisi Domani considera i giovani una risorsa, il nostro futuro, non solo soggetti da utilizzare solo sotto elezioni per qualche voto in piu! I giovani sono il nostro presente e saranno il nostro futuro. Il nostro obiettivo per il prossimo mandato è di coinvolgerli sempre di più per farli divenire protagonisti al mondo delle istituzioni ed al mondo del comune di Assisi.

da Leonardo Franchi, Assisi Domani

Lorenzo Moretti, MoVimento 5 Stelle

In una Nazione come l’Italia, che è una delle nazioni più anziane d’Europa, una buona amministrazione deve saper coinvolgere i giovani nel modo giusto, anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, deve essere un esempio. Troppi giovani subiscono ancora violenze, bullismo, cyberbullismo. Troppi giovani finiscono nella spirale della droga. Ribadiamo i giovani devono tornare al centro della città, siamo il presente ma anche il futuro, abbiamo il dovere di coinvolgere i giovani nella vita sociale, civile e politica perché sono parte fondamentale di una città.

I giovani devono trarre insegnamento dagli anziani

Gli anziani sono la parte storica e di insegnamento, ed i giovani sono quelli che ne devono trarre insegnamento anche in spazi ed opportunità create da parte delle istituzioni. Nel programma di governo di Stefania Proietti vi è il chiaro obiettivo, nell’ambito della Missione 2 PNRR, di investire in nuovi spazi ed opportunità specificatamente dedicate ai Giovani. Le nuove generazioni hanno il bisogno di essere di nuovo rappresentate politicamente, questa è stata la sfida che abbiamo accolto con entusiasmo e concretezza, perché i giovani sono il futuro e questa non è una frase fatta, è la realtà!

Ridare la politica ai giovani

È importante ridare la politica ai giovani e farli ricredere nelle istituzioni le quali devono innanzitutto rappresentare le loro idee e le loro ambizioni e di conseguenza, portare avanti dei progetti innovativi per garantire loro un degno futuro, mirato allo sviluppo e alla modernizzazione del nostro paese che troppo spesso resta indietro rispetto al mondo che ci circonda! Avere dei giovani in politica significa andare avanti e stare dietro un mondo in continua evoluzione Saremo sempre dalla parte dei giovani!