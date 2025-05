Attesa per il nuovo sindaco di Assisi, non ci sarà nessun ballottaggio

Si concludono oggi alle 15 le operazioni di voto ad Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina, dove i cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio, che porteranno alla proclamazione del nuovo primo cittadino.

Nel comune di Assisi, considerato il centro più rilevante della tornata elettorale, la sfida è tra Valter Stoppini, candidato del centrosinistra ed ex sindaco facente funzioni, ed Eolo Cicogna per il centrodestra. La città è al centro dell’attenzione anche per il recente passaggio di Stefania Proietti dalla guida municipale alla presidenza della Regione Umbria.

L’affluenza definitiva registrata alla chiusura della giornata di ieri mostra un leggero calo rispetto alle precedenti amministrative del 2020. Ad Assisi ha votato il 49,20% degli aventi diritto, in lieve aumento rispetto al 48,53% precedente.

Il confronto tra le rilevazioni di affluenza durante la giornata di ieri mostra un andamento altalenante. Al primo rilevamento di mezzogiorno, la partecipazione era leggermente superiore rispetto al passato: 13,34% ad Assisi contro il 13,14% precedente.

Nel pomeriggio, però, il trend si è invertito. Alle 19, i dati hanno evidenziato un lieve calo aggregato: 37,08% contro il 38,12% del 2020. Il dato di Assisi è rimasto quasi stabile (36,06% contro 36,66%).

Nel comune serafico, dove sono attivi 32 seggi, gli aventi diritto al voto sono 23.026, distribuiti tra 11.204 uomini e 11.822 donne. Gli uffici comunali rimangono aperti per tutta la giornata di oggi per permettere la sostituzione o il rinnovo delle tessere elettorali, mentre per facilitare il voto degli elettori con disabilità è stato predisposto un servizio di trasporto pubblico dedicato.

In Umbria, oltre ad Assisi, si vota anche ad Amelia e Monte Santa Maria Tiberina. Nei tre comuni interessati non è previsto alcun ballottaggio. In tutti i casi la consultazione si concluderà con la proclamazione del vincitore al termine dello spoglio. Ad Assisi, dove i candidati sono solo due, la nomina sarà diretta. Lo stesso vale per Amelia e Monte Santa Maria Tiberina, che non superano la soglia dei 15.000 abitanti, limite previsto dalla legge per accedere all’eventuale secondo turno.