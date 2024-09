Festa Tricolore dell’Umbria: Temi e Progetti per il Futuro

Festa Tricolore dell’Umbria: – La Festa Tricolore dell’Umbria organizzata da Fratelli d’Italia si è aperta a Santa Maria degli Angeli il 28 settembre, con una mattinata densa di interventi e riflessioni sul futuro della regione. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti di spicco, tra cui la vice presidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, che ha evidenziato l’importanza di colmare il divario tra le istituzioni europee e le realtà locali. Sberna ha lodato l’operato della presidente della regione Donatella Tesei, sottolineando come le sue iniziative abbiano portato le esigenze dell’Umbria all’attenzione dell’Unione Europea.

Inoltre, Sberna ha espresso la sua preoccupazione per i conflitti in corso a livello internazionale, sottolineando la necessità di strategie diplomatiche per prevenire ulteriori spargimenti di sangue. La discussione si è quindi spostata sul turismo, tema centrale per la crescita economica della regione. Giovanni Caramanna, responsabile nazionale del settore turismo di FDI, ha descritto un approccio innovativo al turismo, che mette in risalto il patrimonio ambientale e culturale dell’Umbria. Caramanna ha parlato dell’importanza dei sentieri e dei borghi storici, elementi che arricchiscono l’esperienza turistica nel “cuore verde d’Italia”.

L’assessore Paola Agabiti ha poi rimarcato i progressi fatti in ambito educativo, evidenziando l’impegno della giunta Tesei per il diritto allo studio. Ha ricordato l’introduzione della “no tax area” per studenti universitari con un reddito fino a 30.000 euro, la più favorevole in Italia, per incentivare l’accesso all’istruzione superiore. Agabiti ha messo in risalto anche l’importanza di potenziare gli studentati, passando dai 700 posti lasciati dalla precedente giunta di Marini ai quasi 1500 attuali, molti dei quali ristrutturati e resi più accoglienti.

Alla chiusura della mattinata, Emanuele Prisco, coordinatore regionale di FDI, ha espresso soddisfazione per l’ottima affluenza all’evento. Ha sottolineato l’importanza del confronto tra i rappresentanti nazionali per discutere progetti concreti e valutare i risultati raggiunti nei cinque anni di governo regionale. Prisco ha anche affermato che questo incontro è stato fondamentale per pianificare il lavoro dei prossimi anni.

Una menzione importante è stata riservata alla recente emergenza delle alluvioni che hanno colpito Emilia Romagna e Toscana. Prisco ha evidenziato come la giunta Tesei stia lavorando attivamente per prevenire il dissesto idrogeologico, citando la convenzione stipulata con il corpo nazionale dei vigili del fuoco per monitorare e mantenere puliti gli argini dei fiumi. L’impegno della giunta in questa direzione è un chiaro segnale della volontà di affrontare le problematiche ambientali con serietà e determinazione.

La Festa Tricolore non è solo un momento di celebrazione, ma rappresenta anche un’importante occasione di riflessione per l’Umbria che verrà, un’opportunità per tracciare un bilancio e pianificare il futuro. La giornata ha messo in luce l’unità e la collaborazione necessarie per affrontare le sfide che attendono la regione nei prossimi anni.