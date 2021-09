Chiama o scrivi in redazione

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti oggi ad Assisi e Nocera Umbra

Tour elettorale del segretario della Lega Nord Matteo Salvini e del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in Umbria: il segretario Salvini alle 9.15 ad Assisi dove incontrerà, a colazione, il candidato sindaco Marco Cosimetti ei capogruppo regionale, Stefano Pastorelli. Alle ore 9.45 a Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi, dove incontrerà i cittadini. Al termine degli interventi un aperitivo presso l” Hotel Porziuncola. Il ministro Giorgetti, invece, si recherà alle 11.30 a Colle di Nocera Umbra dove incontrerà cittadini, lavoratori, imprenditori e professionisti, con la governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei. Entrambi si recheranno alle 15.30 presso Hotel Resort Valle di Assisi per un incontro privato con industriali umbri e imprenditori locali