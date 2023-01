Regolamento del trasporto scolastico è mancata applicazione dell’art. 4 del regolamento

Le normative ci sono ma non vengono applicate e a farne le spese sono sempre le famiglie più bisognose. Il regolamento che disciplina il funzionamento del servizio di trasporto scolastico all’art 4, “Abbonamento al servizio”, cita testualmente che “la quota di abbonamento a carico degli utenti per la fruizione del servizio di trasporto scolastico è annuale e può essere corrisposta dall’utente interamente all’inizio dell’anno, oppure frazionata fino ad un massimo di tre rate nei termini stabiliti dall’ufficio competente.”

Nonostante ciò, ad alcune famiglie del territorio questa possibilità non è stata concessa, giustificando il fatto che trattasi di abbonamento annuale, mentre la parte che prevede la rateizzazione se richiesta é stata del tutto ignorata.

Il comunicato giunto tramite email ad alcuni genitori, ci è stato immediatamente reso noto e scriviamo nell’intento di richiamare gli uffici competenti e agli amministratori di riferimento, all’applicazione della norma in questione.

Si stanno vivendo tempi economicamente e socialmente difficili e tante famiglie sono in particolare difficoltà. Per alcune di queste il budget per il trasporto scolastico, per uno o più figli in un’unica soluzione, potrebbe risultare particolarmente gravoso. Andare incontro alle esigenze delle persone è anche il contenuto della norma in questione, non capiamo perché sia stata dunque non autorizzata.

L’applicazione dell’art. 4 del regolamento per il servizio di trasporto scolastico si rende dunque assolutamente necessario, nei confronti di quelle famiglie che ne dimostrino la necessità.

Lega Assisi, i consiglieri

Mignani Francesco

Pastorelli Jacopo