Società Culturale Arnaldo Fortini, raccolta generi alimentari e di prima necessità

e il Centro di Volontariato Sociale di Assisi si attivano per l’Emergenza Sociale Covid

di Paolo Ansideri

L’emergenza pandemica ha colpito pesantemente la nostra regione ed in essa anche il territorio di Assisi. Tutti i giorni siamo attenti alle cifre, alle statistiche dei nuovi contagiati, dei ricoverati, delle terapie intensive. Tutti siamo coscienti anche delle conseguenze economiche che si generano per la crisi sanitaria, ma la dimensione della sofferenza sociale, nella sua concretezza quotidiana,sfugge alla maggior parete di noi, forse anche perché, nell’ordine del sistema dell’informazione, questa non è proprio prima nei titoli di testa dei media.

Ma il problema c’è, molto acuto, e seppur lontano dalla ribalta mediatica, si muove e cresce silenziosamente, contenuto per quanto possibile da una rete di solidarietà sociale e istituzionale, che ogni giorno opera per contrastarlo. Le risorse però non sono mai sufficienti per lenire questo stato di sofferenza ed è in questo contesto che la società civile è chiamata a fare la propria parte secondo le proprie disponibilità.

Partendo da questa constatazione la Società Culturale Arnaldo Fortini e il Centro di Volontariato di Assisi hanno aperto le proprie sedi per varare l’iniziativa congiunta: “ Emergenza sociale Covid19 – Raccolta generi alimentari e di prima necessità”. Il progetto vede la collaborazione dell’Associazione per la lotta Contro il Cancro di Assisi ed ha il patrocinio del Comune di Assisi.

Come e dove

L’attività di raccolta si svolgerà nel centro storico di Assisi a partire da martedì 17 novembre, e verrà realizzata presso

la sede del CVS, in via S. Paolo, 21 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00

e nella sede della Società Fortini, via S. Francesco,12F, il martedì e il giovedì dalle 15,00 alle 17,00

Sono richiesti

generi alimentari a lunga conservazione (escluse bevande alcoliche e prodotti freschi)

prodotti per l’igiene della persona(inclusi pannolini)

prodotti per l’igiene della casa

Quanto raccolto sarà poi conferito all’Emporio 7 Ceste di S.Maria degli Angeli gestito da Caritas e Comune di Assisi

La distribuzione

Si informache i centri raccolta non distribuiscono direttamente quanto pervenuto dalle donazioni e che per informazioni sulle procedure per la distribuzione ci si deve rivolgere a:

Protezione Civile Comunale – 075-8044440 / 335-6777170

Caritas Diocesana / Emporio 7 Ceste – 371-3344796

CVS, Assisi Centro Storico – 075-816875

Altri servizi Emergenza Covid

Croce Rossa Italiana, Assisi – 075-8043500

Misericordia Assisi – 075-8039801 / 330-281336

Spesa Sospesa

Data la finalità dell’iniziativa, gli organizzatori segnalano che se l’accesso ai centri di raccolta del centro storico fosse problematico, si può contribuire con maggior comodità a “Spesa Sospesa” organizzata da Comune di Assisi e Protezione Civile. Nei negozi del territorio comunale è infatti possibile lasciare, in appositi contenitori all’uscita, prodotti alimentari a lunga conservazione o generi di prima necessità che poi verranno consegnati all’Emporio 7 Ceste.

Donazioni in denaro

L’emergenza sociale causata dal Coronavirus è solo parzialmente alimentare e molteplici sono i bisogni conseguenti alla crisi economica che pone in difficoltà un numero sempre crescente di nostri concittadini

Da questo punto di vista è bene rammentare che per la complessità degli interventi richiesti (affitti, bollette, medicine, dispositivi sanitari, ecc..) e per la necessità di una loro organizzazione razionale e coordinata il Comune di Assisi ha aperto il Conto Corrente “Comune di Assisi per Emergenza Covid-19” (IBAN IT75L0103038270000000188989) dove è possibile versare il proprio contributo.