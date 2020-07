Assisi Onlive 2020, quattordici eventi tra musica e teatro

ASSISI – Presentato ieri Assisi OnLive 2020, itinerari d’estate tra musica e teatro, progetto promosso in sinergia dalla Cappella Musicale della basilica papa- le di San Francesco di Assisi, dal Piccolo Teatro degli Instabili, dall’associazione culturale Riverock, dall’associazione umbra della Canzone e della Musica d’Autore, dall’associazione culturale Zona Franca. Appuntamento dall’8 agosto al 17 settembre, per le vie di Assisi, al Monte Subasio, alla Rocca Maggiore e al Bosco di San Francesco, e ovviamente nelle piazze inferiore e superiore della Basilica: il via è dato dall’Assisi Summer School Choir nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, il 13 agosto Maletiempu, il duo composto da Rachele Andrioli e Rocco Nigro in scena alla Rocca Maggiore. Il giorno di Ferragosto grandi emozioni con il concerto all’alba nella piazza inferiore di San Francesco. Dal 17 al 21 agosto e dal 24 al 28, i laboratori di A Teatro con Giulia Zeetti. Il 20 agosto arriva il nuovo spettacolo teatrale di Ascanio Celestini, mentre il 24 tocca a Claudio Bisio & Gigio Alberti con “Ma tu sei felice?”. Il 29 agosto alle 21.15 alla Rocca Maggiore, Elio Germano e Teho Teardo portano in scena “Viaggio al termine della notte” di Louis-Ferdinand Céline. Tris di spettacoli poi alla Rocca Maggiore, il 30 agosto con Gio Evan alle 18, il 6 settembre alle 21.15 con Vasco Brondi, e 13 settembre Cristiano Godano. Gran finale il 17 settembre con “La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica” di Franco Arminio, alla Pro Civitate Christiana. F.P.