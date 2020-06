Chiama o scrivi in redazione

Per l’hotel Subasio di Assisi, in campo gli esperti, un’agenzia specializzata

Un’agenzia specializzata sta effettuando uno studio e un’indagine di mercato per individuare la miglior soluzione di messa a reddito dell’hotel Subasio. L’incarico è stato affidato dal cda della casa di riposo Andrea Rossi proprietaria della struttura. Lo rende noto il presidente Alessio Allegrucci.

«Dopo l’estenuante contenzioso legale – dice Allegrucci – con il vecchio gestore che ci ha per- messo di riottenere l’hotel, seppur in pessime condizioni, solo alla fine della scorsa estate è stata effettuata una perizia tecnica, per valutare tutti i danni arrecati. Subito dopo è stato effettuato un inventario dei beni presenti nella struttura. Svolte queste azioni preliminari che hanno richiesto molto tempo, il Cda ha incaricato un’agenzia specializzata di formulare una proposta che sarebbe stata sottoposta e discussa proprio dal consiglio.

La posizione unica dell’hotel Subasio, la sua storia prestigiosa, le ultime gestioni fallimentari e le volontà contenute nel testamento di chi lo ha donato alla casa di riposo, non permettono – conclude Allegrucci – di prendere decisioni che non siano ben ponderate, discusse e condivise».