Torna il «Pranzo dell’Amicizia» Oggi si rinnova l’evento organizzato dalla Società culturale Arnaldo Fortini. Solidarietà e musica

Si svolge grazie ai contributo dei soci, che hanno organizzato il pranzo e che porteranno anche in tavolo, dei ristoratori e dei commercianti di Assisi che hanno messo a disposizione materiali per il pranzo e anche oggetti che saranno i premi della tombola e della ‘pesca’ che si svolgerà al termine del pranzo che sarà caratterizzato da musica, canti e balli: abbiamo trovato grande disponibilità.

Non mancheranno doni per tutti gli intervenuti proprio per regalare un momento all’insegna della gioia». Prevista la presenza degli amministratore cittadini. La Società culturale Arnaldo Fortini, per tutto il periodo natalizio ospita «Wunderkammer Assisi – Assisi delle Meraviglie». Nello storico edificio sono allestite 4 mostre-esposizioni a partire da «Se un giorno le Finestre del Palazzo…», installazioni di Street Art all’esterno di Palazzo Vallemani. M.B.