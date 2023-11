Bus nella scarpata a Pontremoli, salvò compagni dopo incidente, Premio Samaritano

Bus scapata – Francesco Bruzzoni, un coraggioso quindicenne di Zeri, provincia di Massa Carrara, sarà insignito del prestigioso ‘Premio Samaritano 2023’ o ‘Trofeo Giancarlo Tofi’, un riconoscimento europeo per la solidarietà stradale. Questo riconoscimento, giunto nel suo cinquantesimo anniversario, rende omaggio a un giovane che, in un momento di emergenza, ha dimostrato coraggio e altruismo eccezionali.

L’incidente stradale in cui è stato coinvolto insieme alla sua classe è avvenuto il 30 maggio scorso, quando un autobus che trasportava una ventina di studenti è uscito di strada e è precipitato in una scarpata per diversi metri. Nonostante il panico e la confusione, come scrive Maurizio Baglioni su La Nazione di oggi, Francesco ha mantenuto la calma e ha immediatamente prestato soccorso ai suoi compagni, applicando le tecniche di primo soccorso apprese a scuola.

Il 30 maggio 2023, un autobus con studenti a bordo è uscito di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. L’autobus è precipitato in una scarpata sulla strada provinciale 37. C’erano 22 persone a bordo, compreso l’autista. L’autista era in gravi condizioni, altri tre sono stati trasportati in elicottero agli ospedali. Il resto dei ragazzi ha riportato solo lievi contusioni.

Francesco ha raccontato di aver chiamato i suoi amici per nome, abbracciandoli per riscaldarli e infondergli coraggio durante quei momenti drammatici. La commissione esaminatrice del premio ha sottolineato il coraggio e lo spirito di solidarietà che Francesco ha dimostrato in un momento così critico, guidato dai valori di altruismo e amicizia.

Il Premio Samaritano è un riconoscimento istituito alla fine degli anni ’70 a Petrignano di Assisi per onorare la memoria di Giancarlo Tofi, che perse la vita il 12 ottobre 1972, travolto da un’auto mentre cercava di salvare un ciclista caduto in strada. Questo premio viene assegnato a chi, sulle strade del mondo o dove c’è bisogno, presta soccorso e solidarietà, rischiando spesso la propria vita per porre in salvo quella degli altri. Nel 2023, il Premio Samaritano è stato assegnato a un giovane di 15 anni di nome Francesco (Buzzoni ndr). Il ragazzo era a bordo di un autobus che si è ribaltato ed è precipitato in una scarpata profonda oltre 70 metri. Nonostante la situazione critica, Francesco ha avuto il coraggio e la prontezza di spirito per soccorrere due dei suoi compagni di classe, mettendo in pratica le manovre di primo soccorso che aveva appreso a scuola. La cerimonia di premiazione si svolegerà la mattina di sabato 2 dicembre nella chiesa di S. Pietro Apostolo a Petrignano di Assisi.

La cerimonia di premiazione si terrà la mattina di sabato 2 dicembre presso la chiesa di S. Pietro Apostolo a Petrignano di Assisi, alla presenza di autorità militari, civili e religiose. Questo atto di coraggio e generosità di Francesco diventa un esempio di luce e speranza in un momento di difficoltà, rimarcando il potere del sacrificio personale per il bene comune e la solidarietà nella comunità.