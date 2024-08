G7 Inclusione e Disabilità in Umbria: Cip Umbria Partecipa

Perugia – Il G7 Inclusione e Disabilità si terrà in Umbria, tra Perugia e Assisi, dal 14 al 16 ottobre 2024. In vista di questo importante evento, Gianluca Tassi, presidente del Cip (Comitato italiano paralimpico) Umbria, ha incontrato la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea Legislativa per l’Umbria e presidente dell’Osservatorio Regionale Umbro per la Disabilità.

Durante l’incontro, Tassi ha illustrato alla Ministra la situazione attuale in Umbria, sottolineando la necessità di incentivare le Federazioni sportive ad accogliere un numero crescente di persone con disabilità. Ha inoltre evidenziato l’importanza di formare tecnici specializzati per supportare adeguatamente gli atleti disabili.

“È stato un incontro molto positivo, durante il quale abbiamo discusso anche del nostro contributo al G7 per testimoniare la presenza territoriale del Comitato”, ha dichiarato Gianluca Tassi.

Il Cip Umbria sarà presente al G7 con alcuni campioni paralimpici regionali, che parteciperanno alle attività previste il 14 ottobre in piazza ad Assisi. Questa partecipazione rappresenta un’opportunità significativa per mettere in luce il lavoro svolto dal Comitato e per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità nel mondo dello sport.

Il G7 Inclusione e Disabilità è un evento di rilevanza internazionale che mira a promuovere politiche e iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. La scelta dell’Umbria come sede dell’evento sottolinea l’impegno della regione nel campo dell’inclusione e della disabilità.

L’incontro tra Tassi, la Ministra Locatelli e Paola Fioroni ha rappresentato un momento di confronto e di pianificazione in vista del G7. Tassi ha ribadito l’importanza di creare un ambiente sportivo inclusivo e accessibile, dove ogni atleta possa esprimere al meglio le proprie potenzialità.

La presenza dei campioni paralimpici del Cip Umbria al G7 sarà un’occasione per mostrare i risultati raggiunti e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione nello sport. Gli atleti paralimpici rappresentano un esempio di determinazione e di successo, e la loro partecipazione al G7 sarà un momento di grande visibilità per il movimento paralimpico regionale.

Il G7 Inclusione e Disabilità si propone di essere un punto di riferimento per le politiche di inclusione a livello globale, e la partecipazione del Cip Umbria contribuirà a rafforzare il messaggio di inclusione e di uguaglianza. L’evento sarà anche un’opportunità per condividere esperienze e buone pratiche con altri paesi, al fine di sviluppare strategie comuni per l’inclusione delle persone con disabilità.

In conclusione, il G7 Inclusione e Disabilità rappresenta un’importante occasione per promuovere l’inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità nella società. La presenza del Cip Umbria e dei suoi campioni paralimpici sarà un elemento di grande valore per l’evento, e contribuirà a diffondere un messaggio di speranza e di cambiamento positivo.