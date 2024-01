Il ricordo di Davide Piampiano illumina le nuove sfide del Turismo ad Assisi

Il ricordo di Davide Piampiano – Nella suggestiva cornice di palazzo Bernabei, il cuore pulsante del corso di laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università di Perugia, si è svolto ieri un convegno dedicato a Davide Piampiano. Il giovane laureato, scomparso tragicamente un anno fa a soli 24 anni durante una battuta di caccia alle pendici del Subasio, è stato ricordato non solo come un brillante studente ma come un visionario del turismo digitale.

L’evento, organizzato dal dipartimento di Economia dell’Università di Perugia e dal comitato nato per commemorare Davide Piampiano, ha visto la partecipazione di illustri personalità, tra cui il rettore Maurizio Oliviero, il custode del sacro convento fra Marco Moroni, il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il direttore del dipartimento di Economia Marcello Signorelli.

La famiglia di Piampiano ha reso omaggio alla passione del giovane per la tecnologia e al suo sogno di innovare il turismo, partendo proprio dalla suggestiva cornice di Assisi. La città, ancor di più durante le festività natalizie, ha confermato il suo ruolo di traino turistico per l’intera regione. Dal 1° dicembre al 7 gennaio, si è registrato un record di presenze turistiche del 31%, con le strutture ricettive quasi completamente esaurite e un aumento del 43% degli stranieri.

Il dato, reso noto dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Assisi, si basa su una rilevazione innovativa di presenze smartphone, effettuata in collaborazione con aziende leader nel settore della telefonia, come Tim, Olivetti e Incipit Consulting. Questo sistema all’avanguardia fornisce numeri attendibili quasi in tempo reale, consentendo una gestione più efficace delle risorse turistiche.

Il convegno ha anche segnato l’avvio ufficiale delle attività del Comitato dedicato a Davide Piampiano, che si impegna nella formazione degli studenti universitari. Il rettore Oliviero ha sottolineato l’importanza della comunità nell’istruzione, affermando che “in tutto quello che facciamo quotidianamente c’è il bisogno di riappropriarci di un senso di educazione alla comunità”.

Gli studenti del corso in Economia e Management del Turismo, in collaborazione con il Comitato, hanno presentato un laboratorio informatico di realtà virtuale dedicato al futuro del turismo. Questo laboratorio, dotato di sei visori Meta Quest 3 e uno scanner 3D, mira a fornire agli studenti strumenti avanzati per la formazione.

La giornata è stata arricchita da approfondimenti sulla connessione tra innovazione digitale, turismo e formazione turistica. Il padre custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il direttore del dipartimento di Economia Marcello Signorelli e il presidente del corso di laurea in Economia e Management del Turismo, Fabio Forlani, hanno contribuito a una riflessione collettiva.

La famiglia di Piampiano, nonostante il dolore, ha espresso il desiderio di aiutare giovani ambiziosi con gli stessi sogni di Davide attraverso borse di studio e opportunità di stage. L’obiettivo è fornire loro la possibilità di formarsi nel settore turistico e, in prospettiva, creare una struttura in città adatta alla formazione degli studenti universitari.

L’eredità di Davide Piampiano continua a risplendere attraverso l’impegno della comunità universitaria e del Comitato che porta il suo nome, contribuendo a plasmare il futuro del turismo con innovazione, formazione e passione.