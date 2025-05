Solidarietà e musica ad Assisi con Carlo Conti, Con il Cuore

Su Rai 1 la 23ª edizione di Con il Cuore

La prima serata di Rai 1 è stata dedicata alla 23ª edizione di Con il Cuore nel Nome di Francesco, l’evento benefico annuale promosso dai Frati Francescani del Sacro Convento di Assisi. La manifestazione, trasmessa in diretta dal Sagrato della Basilica Superiore di San Francesco, è stata condotta anche quest’anno da Carlo Conti, al timone dell’iniziativa ininterrottamente dal 2008.

L’appuntamento, andato in onda dalle 21.25 e disponibile in streaming su RaiPlay, ha visto la partecipazione di numerosi artisti della scena musicale italiana. Tra questi, Lucio Corsi, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025 e reduce dalla sua esibizione all’Eurovision Song Contest di Basilea. Con lui anche Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella e Simone Cristicchi. A esibirsi anche la cantautrice Amara, il giovane Settembre, vincitore della categoria Nuove Proposte all’ultimo Sanremo, e il comico Gabriele Cirilli.

Scopo principale dell’evento è sostenere progetti solidali in Italia e all’estero. I fondi raccolti andranno a favore delle Mense Francescane, delle famiglie italiane in difficoltà, delle missioni francescane nel mondo e degli interventi umanitari destinati ai civili coinvolti nei conflitti armati ancora attivi in diverse aree del pianeta.

I telespettatori sono stati invitati a contribuire tramite SMS o chiamate al numero promozionato durante la trasmissione. La raccolta proseguirà fino al 22 giugno 2025, consentendo a chiunque di partecipare alla campagna benefica nel corso delle prossime settimane.

La serata è stata curata da Padre Enzo Fortunato, oggi Presidente del Pontificio Comitato della Giornata Mondiale dei Bambini. Tra i momenti di approfondimento, Paolo Brosio ha guidato il pubblico alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi della spiritualità francescana: la Basilica di Santa Chiara, l’Oratorio di San Francesco Piccolino e l’Eremo delle Carceri sul Monte Subasio.

Per chi non ha seguito l’evento in diretta, la replica è prevista per domenica 8 giugno alle 16.15 su Rai 1, mentre l’intera serata è già disponibile on demand su RaiPlay.