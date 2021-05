Viole senz’acqua, mancherà il sevizio per otto ore e mezza

Grazie alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, saranno effettuati a cura di Umbra Acque, i lavori di manutenzione straordinaria sul serbatoio di Viole. Un intervento atteso da tempo dalla comunità che vive nella frazione di Assisi e che da anni vive la mancanza di acqua nelle ore serali nel periodo estivo.

Per questo motivo dalle 21.30 di domani sera, mercoledì 26 maggio, alle 6 di giovedì 27, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in Via San Vitale – Via Delle Sorgenti – Via Del Lauro – Via Castellana – Via Delle Rose – Via Assisana San Vitale – Via Pozzolo – Via Delle Ginestre – Via Fosso Rosceto – Via Colle Benzi – Via Millematti – Via Cecco Benzi – Via Trifone Benzi – Via Assisana.

Umbra Acque ricorda che, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richieste urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.