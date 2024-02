La Virtus Assisi perde il derby a Gualdo 73-63

La Virtus Assisi perde – La Virtus Assisi cade a Gualdo 73-63. Derby avvincente che non sorride ai rossoblu. Accade praticamente il contrario di quanto spesso accaduto in questa stagione ai ragazzi di Piazza. Questa volta infatti la Virtus Assisi non è costretta a rincorrere nella fase iniziale della gara, anzi addirittura fugge via nei primi due quarti mettendo la testa avanti in maniera decisa. Sono poi gli avversari che con una veemente reazione raggiungono gli ospiti, li sorpassano e allungano. Gualdo che recupera lo svantaggio con una importante prova di squadra nel terzo quarto di gioco e chiude il match con un parziale importante nell’ultima frazione. Per la Virtus una sconfitta che non intacca l’ottimo cammino fin qui nel girone di ritorno. Testa alla prossima.

Basket Gualdo – Virtus Assisi 73-63

Gualdo: Marini L. 22, Rossi 8, Monacelli 11, Marini F. ne, Gramaccia 4, Ardenti ne, Moriconi, Tripodi 3, Bordicchia ne, Uranga 7, Vukobrat 16, Argalia 2. All. Paleco

Assisi: Santantonio, Pagano ne, Provvidenza M. 9, Anastasi J. 3, Provvidenza G. 21, Ouro Bagna 5, Genjac 16, Razzi 3, Zefi ne, Anastasi F. 6, Marroni ne, Ciancabilla ne. All. Piazza

Parziali: 9-11, 16-23, 23-20, 25-9.

Progressivi: 9-11, 25-34, 48-54, 73-63.

Usciti per 5 falli: Provvidenza G. (Assisi)