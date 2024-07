Trail Costa di Trex celebra 18 anni con Pina Deiana

La Deiana fa gli onori di casa al Costa di Trex

Domenica prossima, alle pendici del Monte Subasio, si terrà un evento speciale: il Trail Costa di Trex festeggerà il suo diciottesimo anniversario. Questa gara offroad, che funge da contraltare estivo alla famosa mezza maratona Invernalissima, è organizzata dallo stesso comitato e attira partecipanti da tutta Italia.

Quest’anno, Pina Deiana, rappresentante della società organizzatrice Aspa Bastia e figura di spicco dell’atletica umbra, ha confermato la sua partecipazione. La Deiana punta alla vittoria sul percorso di 21 km con 900 metri di dislivello, interamente tracciato all’interno del Parco del Monte Subasio. Per i meno allenati, è prevista una prova di 10 km con 500 metri di dislivello, disponibile anche in versione non competitiva. Il percorso attraversa ampi spazi, boschi di querce, ulivi, lecci e faggi, fino a raggiungere la cima del monte a 1.290 metri di altitudine.

La partenza della gara lunga è fissata per le ore 9:00, mentre quella della prova breve avverrà alle 9:20, entrambe da Costa di Trex, che ospiterà tutti i servizi pre e post gara. Le premiazioni si terranno alle 11:00 per i primi tre classificati assoluti e di categoria. Le iscrizioni sono ancora aperte: 23 euro per la gara lunga e 15 euro per la prova breve, sia competitiva che non. Durante il weekend, i prezzi aumenteranno rispettivamente a 30 e 20 euro per le gare agonistiche, mentre per l’eco-camminata resteranno a 15 euro. Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara potrà essere effettuato presso le strutture sportive della Proloco sabato dalle 16:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:45 alle 8:30. Al termine della gara, ci sarà un pasta party per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Aspa Bastia tramite il sito https://www.aspabastia.it/.