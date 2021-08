Trail Costa di Trex, presentazione l’8 agosto per il 15° appuntamento

Domenica è “il” giorno: il Trail Costa di Trex festeggia il suo 15° appuntamento tornando nel calendario dopo il forzato stop dello scorso anno e lo fa con tanto entusiasmo, non solo da parte del comitato organizzatore, ma anche degli appassionati che si sono affollati alle iscrizioni costringendo a una loro chiusura anticipata a dispetto del limite di 200 adesioni leggermente superato, con tante richieste da varie parti d’Italia che sono giocoforza rimaste deluse.

Si preannuncia grande battaglia sul percorso lungo, di 25 km per 1.000 metri di dislivello soprattutto nella prova femminile dove torna la campionessa uscente Pina Deiana, appartenente alla società organizzatrice Aspa Bastia e reduce dalla terza piazza alla Cortina Skyrace, che però dovrà davvero dare il meglio di sé per tenere a bada Elisa Boncompagni (Free Runners San Giustino), terza nel 2019 e alla ricerca di una sonora rivincita, ma soprattutto di Giovanna Puma (Atl.Winner Foligno) che quest’anno ha conquistato diversi trail tra cui i 50 km della Sacred Forest a Badia Prataglia (AR).

LEGGI ANCHE – Costa di Trex, la Pro Loco organizza la festa diffusa

Ricordiamo che insieme al tracciato lungo è previsto anche quello di 13 km per 600 metri. La partenza sarà unificata, alle ore 9:00 da Costa di Trex di Assisi. Il percorso è già completamente segnalato, con gli organizzatori che hanno provveduto a verificarne lo stato e porre segnali ogni 250 metri per agevolare l’impegno dei partecipanti. Ora non resta che prepararsi per la partenza di domenica, per un’edizione che comunque vada sarà storica essendo la prima facente parte del calendario nazionale Fidal oltre che Endas.

Per informazioni: Aspa Bastia, tel. 339.4533523 e 393.8386622, aspabastia@gmail.com