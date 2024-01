Virtus Assisi inizia l’anno 2024 con una vittoria

Perte bene il 2024 della Virtus Assisi che fra le mura amiche del PalaSir batte il Porto Sant’Elpidio e mette nella propria classifica 2 punti davvero importanti. Una vittoria pesante per i ragazzi di coach Piazza, arrivata dopo un tempo supplementare, e una gara di sostanza, che riporta la Virtus a galla; una Virtus Assisi che ora si appaia ad otto punti nelle zone basse della classifica in coabitazione con altre formazioni.

Una vittoria che vale doppio quella contro la squadra marchigiana, perché la Virtus Assisi è riuscita a sconfiggere una formazione di alta-media classifica, compagine davvero forte. Una gara dove la Virtus Assisi non ha mai mollato, con i ragazzi di Piazza che sono partiti subito bene nella prima frazione, equilibrata fra le due squadre ma che vedeva alla prima sirena la Virtus Assisi chiudere avanti di tre punti.

Nel secondo quarto di gara la Virtus soccombeva alla forza avversaria, con un Porto Sant’Elpidio che, anche grazie alle forze fresche subentrate dalla panchina, riusciva a chiudere con un parziale importante la frazione e a metà gara gli ospiti andavano avanti di ben sette punti.

Al rientro in campo dopo la pausa lunga erano però i ragazzi di Piazza a rimettere le cose in ordine chiudendo solo un punto dietro agli avversari la terza frazione. Ultima parte di gara davvero equilibrata con la Virtus Assisi che non concedeva grandi spazi agli avversari, forti e preparati.

La partita finiva 67-67 nei suoi tempi regolamentari, a quel punto si andava al supplementare e la Virtus era capace di restare con la testa e con il fisico nel match, chiudendo davvero in maniera avvincente la gara – dopo non aver mai mollato – con una meritata vittoria.

Finale 79-76 per i ragazzi di Piazza. Una buona prova della Virtus, fisica e mentale, grazie ai buoni allenamenti sostenuti durante le feste. Su tutti grande partita di Ouro Bagna, che a tabellino chiude con 28 punti personali. Una vittoria che lascia ben sperare per un nuovo anno in cui la Virtus Assisi dovrà dare continuità di risultati, per tirarsi definitivamente fuori da una posizione di classifica attualmente ancora scomoda.

Virtus Assisi – Porto Sant’Elpidio Basket 79-76 dts

Assisi: Santantonio 6, Pagano ne, Bugionovo 9, Provvidenza M. 3, Anastasi J., Provvidenza G. 12, Ouro Bagna 28, Genjac 15, Razzi, Passeri ne, Anastasi F. 6, Ciancabilla. All. Piazza

P.S.Elpidio: Olivieri ne, De Florio 4, Boffini 20, Torresi 11, Fabi 5, Lucero 5, Sagripanti 7, Stanzani 13, Alessandroni, Cimini 11. All. Domizioli

Parziali: 17-14, 11-21, 25-19, 14-13, 12-9.

Progressivi: 17-14, 28-35, 53-54, 67-67, 79-76.

Usciti per 5 falli: Santantonio (Assisi); Lucero e Stanzani (Porto Sant’Elpidio)