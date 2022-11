Virtus Assisi perde il derby col Valdiceppo Basket

Virtus Assisi perde – Ancora una giornata no per la Virtus Assisi che cade di nuovo in campionato e perde il derby umbro che va alla Valdiceppo Basket. Chemiba Virtus Assisi in partita praticamente solo nel primo quarto, o poco più, prima di riprovare a tornare a galla nel finale, quando però è sempre troppo tardi ormai da otto partite. Prima frazione equilibrata con i ragazzi di Piazza che provano a tenere, 17-17. Poi nella seconda frazione i padroni di casa danno uno strattone importante al match e vanno al riposo con un margine garantito di sicurezza, 45-30. Da lì in avanti la Virtus è costretta a rincorrere e la differenza la fanno la precisione al tiro e i tanti rimbalzi presi in fase di attacco dagli avversari, davvero quadrati e completi nei ruoli.

Rimbalsi che regalano molte più azioni da giocare ad una Valdiceppo meritatamente avanti. Sotto praticamente di 20 punti, la Virtus soccombere e Alessandri commette due falli tecnici e lascia i compagni, costretto all’espulsione pesante come un macigno specialmente in un momento come questo per la Virtus. 68-50 alla terza pausa. Peychinov prova a guidare i suoi con una prestazione sui personali livelli, preciso soprattutto ai liberi.

Ma non basta. Virtus poco precisa al tiro, anche dalla lunga distanza. Valdiceppo che amministra l’ampio vantaggio e contiene una Virtus che prova a rientrare nel finale, ma è davvero troppo tardi. Finisce 80-62, per la Virtus ancora una larga sconfitta.

Valdiceppo Basket – Virtus Assisi 80-62

Valdiceppo: Rosini, Anastasi 11, Speziali 8, Rimolo, Meschini 15, Orlandi 8, Ambrosino 19, Casuscelli 6, Berardi, Reimundo 9, Rath 4. All. Fioravanti

Assisi: Santantonio 3, Alessandri 5, Iovene ne, Provvidenza M., Capezzali T. 16, Meccoli 2, Peychinov 29, Provvidenza G. 7, Zefi ne, Capezzali G., Pagano ne, Ciancabilla. All. Piazza

Parziali: 17-17, 28-13, 23-20, 12-12.

Progressivi: 17-17, 45-30, 68-50, 80-62.

Usciti per 5 falli: Orlandi (Valdiceppo)