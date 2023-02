Virtus Assisi tiene testa alla prima della classe: vince Civitanova al PalaSir

La Virtus Assisi gioca un’ottima partita e, specialmente nei primi due quarti di gioco, tiene testa alla prima della classe Virtus Basket Civitanova. Giocate corali di squadra e padroni di casa che disputano un match alla pari. La prima frazione di gioco termina in perfetta parità, con capitan Provvidenza che infila un canestro sulla sirena e tiene la Virtus attaccata alla gara. Nel secondo quarto qualche errore a canestro della Virtus Assisi allontana leggermente i ragazzi di coach Piazza dall’iniziale parità. Ospiti avanti, ma non troppo. Tifosi che applaudono la squadra di casa prima del rientro negli spogliatoi. Alla ripresa gli ospiti amministrano, ma la Virtus non cede. Prima in classifica che dimostra la sua forza restando lucida. Per la Virtus Assisi, anch’essa sempre lucida, bene in doppia cifra a tabellino Guido Provvidenza, Peychinov e Meccoli. Ultima frazione in cui Civitanova si dimostra squadra quadrata pronta per il salto di categoria. La Virtus prova a tenere il passo, senza riavvicinarsi nel punteggio. Certamente miglioramenti da parte della Virtus Assisi rispetto alla gara di Foligno. Una Virtus Assisi capace di tenere testa a una vera corazzata, rinforzatasi ancor più negli ultimi giorni. Finisce 65-80 dopo una gara comunque combattuta e una partita, a differenza di altre, che ha visto i padroni di casa sempre lottare e stare nel match con lucidità.

Virtus Assisi – Virtus Civitanova 65-80

Assisi: Santantonio 3, Iovene, Provvidenza M. 9, Capezzali T. 9, Meccoli 10, Peychinov 14, Provvidenza G. 20, Zefi, Capezzali G. ne, Pagano, Ciancabilla. All. Piazza

Civitanova: Tyrtyshnik 3, Rosettani 15, Monacelli 2, Seri, Fermani, Ciarpella 19, Botteghi 2, Felicioni 3, Vallasciani 3, Abbate, Bazani 15, Landoni 18. All. Schiavi

Parziali: 24-24, 15-22, 16-22, 10-12.

Progressivi: 24-24, 39-46, 55-68, 65-80.

Usciti per 5 falli: Provvidenza G. (Assisi)