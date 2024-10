Assisi e AFOR: accordo per il Parco del Monte Subasio

Assisi e AFOR – Il Comune di Assisi ha firmato una convenzione con l’Agenzia Forestale Regionale (AFOR) e la Regione Umbria per la gestione di alcuni immobili nel Parco del Monte Subasio. Questi spazi, situati a Torgiovannetto (Assisi) e Colpernieri (Spello), saranno dedicati a nuove attività che promuovono il benessere fisico e psicologico della comunità, puntando su iniziative ricreative e sessioni di terapia forestale.

La convenzione stabilisce un chiaro utilizzo per ciascuna delle due strutture: a Torgiovannetto si terranno eventi e attività ricreative, mirate a promuovere la socialità e il relax all’interno della comunità. La sede di Colpernieri, invece, sarà destinata esclusivamente alla terapia forestale, un approccio sempre più apprezzato e supportato a livello internazionale per i suoi benefici sulla salute mentale e fisica. Il progetto si propone di rafforzare il legame tra le persone e la natura attraverso l’accesso a spazi verdi che facilitano il rilassamento e il recupero psico-fisico.

Il Comune di Assisi, come capofila della gestione del parco, coordinerà l’organizzazione delle attività ricreative e terapeutiche. Sarà responsabile della promozione delle iniziative, sensibilizzando la popolazione locale sui vantaggi del contatto diretto con l’ambiente naturale. In particolare, il Comune si occuperà di eventi pubblici e attività che favoriscono il benessere collettivo, collaborando attivamente con AFOR per garantire l’implementazione della terapia forestale nel parco.

AFOR, dal canto suo, si occuperà di alcuni aspetti fondamentali per la continuità del progetto. L’agenzia è incaricata della manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree circostanti, oltre a gestire le utenze essenziali come acqua, gas ed elettricità. Inoltre, AFOR redigerà un bilancio annuale delle spese operative, da sottoporre alla Regione Umbria per garantire trasparenza e sostenibilità economica nel lungo termine. La Regione, a sua volta, si farà carico di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, un impegno che mira a preservare il patrimonio immobiliare e a sostenere la gestione del parco senza gravare sui bilanci comunali.

La terapia forestale è riconosciuta come pratica efficace nel ridurre stress e ansia, favorendo un completo rilassamento grazie all’inalazione di composti organici naturali emessi dalle piante e alla bellezza visiva del paesaggio boschivo. Dal 2020, l’ONU ha incluso la terapia forestale tra le pratiche di recupero post-pandemico, sottolineando come l’immersione nella natura possa rappresentare un’importante risorsa per la salute pubblica. Numerosi studi scientifici confermano i benefici psicofisici di trascorrere tempo immersi in ambienti verdi, rilevando effetti positivi su frequenza cardiaca, pressione sanguigna e livelli di cortisolo.

Questa collaborazione tra Assisi e AFOR si colloca in un ampio progetto di valorizzazione del Parco del Monte Subasio come centro per la salute e il benessere, accessibile alla comunità locale e ai visitatori.