Centro Estivo 2024: Un’opportunità per i giovani di Assisi

Il Comune di Assisi dà il via al Centro Estivo 2024. Questa iniziativa, che si svolge annualmente, ha luogo presso la scuola “G. Alessi”, situata in via Toti, a Santa Maria degli Angeli. Il Centro Estivo offre ancora posti disponibili, pertanto, le iscrizioni sono ancora aperte. Per iscriversi, è possibile contattare i numeri 335-1027644 e 329 2203806.

Il Centro Estivo è un servizio gestito con l’obiettivo di facilitare gli utenti. Durante l’iscrizione, il gestore del servizio fornisce tutte le informazioni necessarie e il supporto per agevolare il processo.

Il Centro Estivo è progettato per accogliere bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 6 anni e tra 7 e 12 anni. I partecipanti sono organizzati in vari gruppi e il centro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

Il programma del Centro Estivo include diverse attività laboratoriali e gite per esplorare il territorio circostante. Il tema di quest’anno è “Giro del mondo in un’estate tra i cerchi…da Atene a Rio”, che promette un’estate piena di avventure ed esperienze educative.

Per quanto riguarda il pagamento delle quote, questo avviene tramite il sistema PagoPa. Gli utenti possono accedere al sito del Comune di Assisi all’indirizzo https://www.comune.assisi.pg.it/servizi-ai/pagamenti-online/ e selezionare l’opzione “Centri Estivi e Centri Gioco” per effettuare il pagamento.

In conclusione, il Centro Estivo 2024 del Comune di Assisi rappresenta un’opportunità unica per i bambini e i ragazzi di trascorrere un’estate ricca di attività stimolanti e divertenti, in un ambiente sicuro e accogliente. Non perdete questa opportunità, le iscrizioni sono ancora aperte!