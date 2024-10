Corso di formazione sui diritti umani ad Assisi

Corso di formazione – Dal 25 al 28 novembre 2024, Assisi ospiterà un corso di formazione sui diritti umani, frutto della collaborazione tra il Comune, la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e le Nazioni Unite. Questa iniziativa coincide con la celebrazione del 79esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, avvenuta il 24 ottobre 1945, e si propone di rinvigorire l’impegno della città a favore della pace e dell’unione tra popoli e culture.

L’evento si svolgerà presso il Palazzo Comunale di Assisi ed è stato progettato per promuovere una cultura dei diritti umani, in particolare tra le nuove generazioni. Il corso, intitolato “Insegnare i diritti umani”, si concentrerà sull’analisi di strumenti internazionali per fornire risposte pratiche in merito ai contenuti e ai metodi di diffusione della cultura dei diritti umani. La partecipazione è aperta a formatori, insegnanti, operatori di volontariato, educatori professionali e giovani motivati a contribuire alla promozione di tali diritti.

La frequenza del corso è gratuita, sebbene sia richiesta una quota di adesione che sarà devoluta a iniziative di solidarietà. Le iscrizioni dovranno essere completate entro il 17 novembre 2024, utilizzando i moduli disponibili sul sito ufficiale della SIOI (www.sioi.org).

In concomitanza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite, il Comune di Assisi rinnova il proprio appello per la cooperazione internazionale e la difesa dei diritti umani, in un periodo caratterizzato da conflitti e tensioni globali. La città si rifà all’“spirito di Assisi”, evocando il messaggio di San Francesco, simbolo di unità tra culture diverse e religioni. L’obiettivo è di promuovere un dialogo costruttivo e una risoluzione diplomatica dei conflitti attuali.

L’Ufficio ONU UNESCO del Comune di Assisi, attivo dal 1999, celebra il suo venticinquesimo anno di attività e continua a essere un faro di cooperazione internazionale. La bandiera delle Nazioni Unite è esposta ininterrottamente sulla facciata di Palazzo San Nicolò, sottolineando l’importanza del servizio prestato in questo ambito.

Il corso rappresenta un’opportunità fondamentale per rafforzare le competenze e le conoscenze relative ai diritti umani, preparandosi a formare una generazione di giovani consapevoli e attivi nel promuovere valori di pace e inclusione. Assisi, con questa iniziativa, riafferma il proprio ruolo di leader nella diffusione della cultura dei diritti umani e della solidarietà.

L’Amministrazione comunale auspica che, seguendo il percorso tracciato da San Francesco, si possano presto raggiungere soluzioni pacifiche ai conflitti in corso, consolidando legami di solidarietà e cooperazione tra le diverse comunità. Questo impegno non solo onora la storia delle Nazioni Unite, ma mira a costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti.