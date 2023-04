Dal 12 al 14 Maggio 2023 il 5° Trofeo “Città di Assisi”

Il ritorno, un anno fa, è stato un successo. Perché la voglia di riappropriarsi di qualcosa che la pandemia aveva ingiustamente tolto a migliaia di ragazzi è stata più forte di qualsiasi ostacolo, con una quarta edizione del Trofeo “Città d’Assisi” baciata dal sole e passata alla storia anche per gli appassionanti duelli sul campo (vinse l’Inter, in finale sulla Juventus, al termine di sfide tirate come non mai).

Quest’anno i preparativi fervono da settimane e la Città del Poverello è pronta ad accogliere una nuova carovana di giovani promesse in erba: dal 12 al 14 maggio il “Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli sarà il teatro di un’edizione che si preannuncia densa di significati, con la presenza di alcuni tra i settori giovanili più rinomati d’Italia e la voglia di offrire uno spettacolo di cui in regione non si conoscono eguali, almeno per ciò che concerne la categoria Esordienti 2010.

Inter, Juventus, Atalanta, Bologna, Monza, Sampdoria e Salernitana saranno le grandi invitate al ballo, dove troveranno posto anche i ragazzi dell’Angelana, guidati da Niccolò Guzzoni. Le 7 società di Serie A hanno risposto con entusiasmo all’invito della società giallorossa, memori in alcuni casi dell’ospitalità ricevuta nelle edizioni passate e in altri dall’eccezionalità del luogo dove si terrà l’evento.

La due giorni di gare di sabato e domenica sarà preceduta da una serata conviviale che seguirà al tradizionale convegno d’apertura, previsto quest’anno presso le rinnovate sale del centro convegni “Colle del Paradiso” della Basilica Inferiore di San Francesco che vedrà la presenza di alcuni personaggi noti del calcio locale e nazionale (il parterre è in via di definizione). Non mancherà un momento spirituale con la consegna del Tau a tutti i ragazzi e ai relativi staff delle 8 società partecipanti, altra peculiarità che da sempre fa del Trofeo “Città d’Assisi” uno dei più particolari e per questo partecipati dell’intero panorama nazionale della categoria Esordienti (Under 13).

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli in vista del via ufficiale della rassegna, alla quale si affiancherà nel periodo di maggio-giugno anche la sesta edizione del Memorial “Lucio Tarpanelli”, che vedrà tutte le categoria della scuola calcio angelana ospitare alcune squadre del comprensorio e della regione nei tradizionali tornei di fine stagione.