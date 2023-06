Giocare a fare teatro, successo per un progetto sull’inclusione scolastica

Emozionanti e coinvolgenti sono state le esibizioni delle classi della scuola primaria annessa al Convitto nazionale che, nei giorni scorsi, nella sala teatro Veneziano, hanno concluso con successo il percorso laboratoriale che, da novembre, ha visto impegnati tutti gli alunni della scuola nell’attività del progetto “Giocare a fare teatro”.

“Il conduttore esperto esterno selezionato, Domenico Madera dell’associazione Le Onde – spiegano le referenti del progetto Sabrina Martellini e Patrizia Scanu – ha saputo coinvolgere i bambini, fin dall’inizio, stimolando attenzione, curiosità ed interesse e proponendo loro un percorso ludico adattato all’età ed alle specificità dei singoli alunni e dei gruppi classe. Al contempo ha unito anche esercizi di tipo tecnico come primo approccio all’esperienza teatrale. L’inclusione scolastica – continuano – ha rappresentato la finalità principale del Progetto, ad ogni livello e per tutti gli alunni, soprattutto per quelli che presentano bisogni educativi speciali”. Ciò ha richiesto la messa in atto di strategie metodologiche mirate al raggiungimento di obiettivi quali: conoscenza di sé ed autostima; socializzazione e collaborazione tra pari; sicurezza, controllo delle emozioni e gestione dell’imprevisto; comunicazione-creatività-espressività nella molteplicità dei linguaggi; interesse, ascolto, motivazione, attenzione, memoria; accettazione di ciascuno nella sua unicità-diversità come risorsa; rispetto delle regole condivise. Proprio da un sondaggio sul gradimento del progetto svolto sottoposto agli alunni al termine del loro percorso, sono emerse riflessioni importanti ed alcuni hanno affermato di aver “aumentato l’autostima, superato i propri limiti, affrontato paure e timidezze, allenato la memoria …” ed ancora “ imparato a collaborare ed aiutarsi, rafforzato l’amicizia con alcuni compagni…”ed inoltre “ scoperto l’importanza e la bellezza di essere meravigliosamente unici nella diversità, ad usare il proprio corpo con sicurezza e sentirsi più maturi…”. “I bambini, inoltre, si sono divertiti molto durante le lezioni con l’esperto, sempre sotto l’occhio attento e vigile degli insegnanti coinvolti nell’attività. Hanno sperimentato diverse emozioni, sia durante il percorso che nell’esibizione finale alla presenza del pubblico, dando il massimo di sé per offrire il frutto del loro impegno e sforzo in una situazione altamente emozionante e nel contempo gratificante”.

Il progetto, fortemente voluto dai docenti del Plesso insieme al Rettore Annalisa Boni, è stato possibile, oltre che dal finanziamento dell’amministrazione scolastica, anche grazie al contributo da parte del Lions Club di Assisi, come uno di più importanti Service dell’annata 2022/23. “Si può concludere – dicono infine Martellini e Scanu – che finalità ed obiettivi prefissati dal Progetto teatrale per l’inclusione scolastica sono stati raggiunti con successo e per questo un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato e si sono impegnati per la sua realizzazione.