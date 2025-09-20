Subentra al Capitano Vittorio Jervolino

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia, Colonnello Sergio Molinari, ha ufficialmente presentato il Capitano Rita Zacchia, nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi, che subentra al Capitano Vittorio Jervolino.

Originaria della provincia di Caserta, 29 anni, Zacchia ha iniziato il suo percorso militare nel 2012 alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, proseguendo al 197° corso “Tenacia” dell’Accademia Militare di Modena e accedendo al ruolo degli ufficiali in servizio permanente con il grado di Sottotenente.

La sua carriera l’ha vista impegnata presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso come Comandante di Compagnia, Comandante di Plotone e docente di diritto e procedura penale. Nel 2022 ha partecipato alla missione UNIFIL in Libano come Comandante degli assetti di polizia militare, ricevendo un encomio semplice. Successivamente ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri fino al settembre 2025.

Accanto all’esperienza operativa, il Capitano Zacchia ha conseguito due lauree (Giurisprudenza e Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee), un Master di II livello in Criminologia Clinica e diverse specializzazioni, tra cui un corso ONU come Gender Advisor.

Il Comandante Provinciale Molinari ha formulato i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza del nuovo incarico in una realtà strategica come Assisi, centro di rilevanza storica, culturale e religiosa.