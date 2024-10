Il Ministro Giancarlo Giorgetti ad Assisi

Il Ministro Giancarlo – La Lega Assisi inaugura la nuova sede alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Appuntamento con sostenitori e cittadini per giovedì 31 ottobre alle ore 13.45 presso la sede in via Becchetti a Santa Maria degli Angeli di Assisi. Dopo il taglio del nastro, il Ministro Giorgetti incontrerà cittadini e imprenditori del territorio per raccogliere le proposte e confrontarsi sulle iniziative intraprese per il rilancio del tessuto economico. Sarà presente la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Seguirà la visita alla Fiera annuale di Assisi.

“Il nostro obiettivo è rafforzare il confronto diretto con i cittadini, garantendo una presenza stabile e continua sul territorio – dichiara il segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti – La nuova sede sarà un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, contribuendo con idee e suggerimenti per lo sviluppo e il miglioramento della comunità locale. La vicinanza ai cittadini è un valore fondamentale per la Lega, e una sede ad Assisi ci permetterà di ascoltare da vicino le necessità di chi vive ogni giorno questo luogo meraviglioso, meta di visitatori provenienti da tutto il mondo, ma dove incuria, degrado, insicurezza, mancanza di servizi e tasse locali al massimo, la fanno da padrone. Una situazione che rappresenta lo specchio dell’incapacità e dell’immobilismo dell’Amministrazione targata Stefania Proietti. Un ringraziamento al Ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti che sarà con noi per inaugurare la sede e confrontarsi con imprenditori e realtà economiche del territorio”.