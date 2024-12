Incontro sulla tutela dei minori a Santa Maria degli Angeli

Incontro sulla tutela dei minori – Il 7 dicembre si terrà al Centro pastorale di Santa Maria degli Angeli un incontro di formazione dal titolo “Che dici, posso fidarmi? Generare relazioni educative affidabili”, rivolto a catechisti, educatori, formatori e operatori pastorali impegnati nell’accompagnamento dei minori. L’iniziativa, che inizierà alle ore 9.30, è organizzata dagli uffici catechistici delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, insieme al Servizio tutela minori e persone vulnerabili.

Il focus dell’incontro sarà sulla tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di relazioni educative sane e positive. Barbara Bevilacqua e don Dieu Donné Kasereka Taghunza, co-direttori dell’Ufficio catechistico della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, sottolineano l’importanza di fornire agli operatori pastorali strumenti adeguati per affrontare la responsabilità di accompagnare i minori nei loro percorsi di crescita.

“Il nostro obiettivo è fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per sviluppare relazioni basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Il contesto educativo e pastorale in cui i bambini e i ragazzi crescono è fondamentale per il loro sviluppo, e come operatori pastorali abbiamo il compito di proteggere e promuovere il loro benessere”, affermano Bevilacqua e don Kasereka.

L’incontro prevede una serie di attività formative che permetteranno ai partecipanti di riflettere sulle sfide quotidiane che affrontano nel loro lavoro con i minori, sia sotto il profilo educativo che spirituale. I formatori saranno chiamati a confrontarsi con le problematiche legate alla fiducia, all’affidabilità e alla creazione di relazioni che promuovano un ambiente protetto per tutti i bambini e i ragazzi coinvolti nelle attività pastorali.

L’incontro si inserisce in un programma di formazione continua che ha l’obiettivo di sensibilizzare e preparare adeguatamente tutti coloro che operano a stretto contatto con minori, al fine di prevenire situazioni di disagio e abusi. Questo approccio formativo si sviluppa in un momento in cui è fondamentale rafforzare la consapevolezza e le competenze degli educatori riguardo alle dinamiche relazionali con i più giovani.

L’iniziativa è aperta a tutti i catechisti, educatori, formatori e operatori pastorali, e rappresenta un’occasione di aggiornamento professionale per chi è coinvolto nella cura e nell’educazione dei più giovani. Con questa formazione, la diocesi mira a creare una rete di figure educative che possano lavorare insieme per costruire comunità più sicure e accoglienti per i minori, garantendo loro un ambiente protetto dove poter crescere in serenità.