Mancini (Lega): “Fonderie Tacconi rispettano parametri ambientali e sanitari. Basta mistificazioni”

Mancini (Lega) – “Le ex Fonderie Tacconi di Santa Maria degli Angeli rappresentano una realtà economica e lavorativa importantissima per il territorio e la loro attività rispetta tutti i parametri ambientali e sanitari e quindi per l’incolumità pubblica previsti da severe normative vigenti e attestati sia da Arpa che dall’Asl competente. In qualità di Presidente della Seconda Commissione consiliare ho voluto approfondire questo tema con un ciclo di audizioni, proprio per verificare quanto un Comitato locale continuava a rimarcare rispetto ai pericoli ambientali e quindi per la salute di cui l’attività delle Fonderie sarebbe stata responsabile.

In due diverse audizioni, lo scorso 10 gennaio con i rappresentanti dei lavoratori, la proprietà dell’azienda, il Sindaco di Assisi, Arpa, responsabili Asl Umbria 1 e l’assessore regionale Fioroni, e successivamente il 7 febbraio con rappresentanti del Comitato di ‘Via Protomartiri Francescani’ di Santa Maria degli Angeli, è stato approfondito dettagliatamente l’argomento e abbiamo avuto la prova che, dai rilevamenti effettuati dagli uffici preposti all’igiene e sanità e dal Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1, oltre che dall’Arpa, non risulta alcuno sforamento dei parametri previsti e quindi nessun pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

È emerso in maniera inequivocabile che i dati epidemiologici, e quindi emissivi, erano e rimangono ampiamente sotto i valori consentiti, spesso addirittura inferiori alla metà del limite. Ne consegue che le valutazioni e le continue dichiarazioni del Comitato appaiono strumentali e ideologiche, anche quelle rilasciate nel recente articolo diffuso a mezzo stampa nel quale chiamano ancora una volta in causa un’Azienda seria e rispettosa dell’ambiente e della salute, che continua a garantire l’occupazione ad oltre 500 famiglie, ma che è m nuovamente costretta a puntualizzare la sua correttezza lavorativa.

La salute pubblica è senza dubbio la proprietà assoluta, ma è del tutto pretestuoso continuare a danneggiare un’azienda che, come dimostrano i monitoraggi, non mette a repentaglio la salute dei cittadini e contribuisce in maniera importante allo sviluppo economico della nostra regione. La serietà di un’azienda che dà lavoro e rispetta l’ambiente, non può continuare a essere messa in discussione con bugie, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca dai quali emerge che, a causa delle follie green dell’Europa, molte aziende dell’automotive sono costrette a licenziare migliaia di lavoratori: una realtà che dà lavoro nel rispetto dell’ambiente non merita di essere bersaglio di falsità”.