Morta Suor Giulia, figura di riferimento che ha toccato molte vite nel paese

Morta Suor Giulia – Nel piccolo paese di Palazzo di Assisi, incastonato tra le dolci colline umbre, ieri 19/02/2025, all’alba, è giunta da Roma la triste notizia della morte di Suor Giulia, con lei si è spenta una luce che ha illuminato le vite di tanti paesani. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nei cuori di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Suor Giulia non era semplicemente una suora; era una presenza familiare, la voce rassicurante di un’anima generosa, sempre pronta ad ascoltare e a sostenere gli altri. “Lei era come una madre per noi,” racconta Rita in un post FB, una delle residenti coriste e catechiste del paese.

C’è Michele che scrive di Lei: “Continuerai a vivere nei miei ricordi e nelle azioni che compirò ogni giorno”, ancora Lauro che sul Gruppo “Sei del Palazzo Se” annuncia con tristezza a tutto il paese la morte della suora con un: ” Suor Giulia ti penseremo sempre!”, e ancora tantissimi commenti di infinito affetto e riconoscenza.

Nella Chiesa Parrocchiale di Palazzo, nonostante le Sante esequie tenutesi a Roma, alle 18:00 il parroco del paese don Saba ha celebrato una S. Messa per Suor Giulia su richiesta corale di tantissimi Palazzani. Un’occasione per ricordarla con una lettera e/o un saluto. Tanta commozione da parte di tutti, tanti piangono come la sua Lara.

Fin dai suoi primi giorni a Palazzo di Assisi, in molti hanno notato il suo modo speciale di avvicinarsi alla gente. In chiesa, durante le messe, si diceva che le sue preghiere arrivassero dritte al cuore. Quando pregava, sentivi la presenza del divino, come se tutto il mondo si fermasse per ascoltarla.

La sua vita era dedicata al servizio agli altri sia nella Scuola Materna di Palazzo che nella Chiesa Parrocchiale. Ha organizzato numerose iniziative come il Coro Parrocchiale ed il Teatro portando da Roma tante novità.

Lei era sempre presente, non era mai troppo occupata per una chiacchierata o un abbraccio, ricorda Serena, “non è stata una suora ma una maestra di vita perché sotto quell’abito c’era una donna vicina e concreta e che sapeva guardare nell’animo umano con occhi lucidi di verità”.

Ma oltre alla sua dedizione alle attività dell’Asilo di Palazzo e della Parrocchia, Suor Giulia era anche nota per il suo meraviglioso senso dell’umorismo. “Le sue risate riempivano la stanza”.

La sua figura si ergeva forte anche nei momenti di difficoltà.

E’ stata un vero pilastro di supporto per molti e se ti sentivi spaventato, lei era sempre lì, pronta a ricordarci che la speranza non deve mai svanire,” racconta Doriana.

La sua morte ha segnato la fine di un’era per Palazzo di Assisi ma: “Non possiamo dimenticare tutto ciò che hai fatto per noi, e farai sempre parte della nostra comunità, contro ogni ingiustizia,” afferma Claudia commossa: “La sua eredità di amore e gentilezza vivrà nei cuori di tutti noi.”

Palazzo di Assisi piange la sua perdita, ma il legame con Suor Giulia rimarrà intatto, alimentato dai ricordi, dalle storie e dall’influenza che ha avuto su ogni singolo abitante. “Ogni volta che passo dalla chiesa, sento la sua presenza,” conclude Filippo, “donna dal grande carisma, la ricorderò per sempre”.

La comunità di Palazzo, nonostante il dolore, si unisce per onorare la memoria di Suor Giulia, promettendo di custodire i suoi insegnamenti e il suo amore, affinché la sua luce possa continuare a brillare, oggi e sempre.

Doriana Sannipola,

Claudia Maria Travicelli