Orientamento al Liceo Properzio: iscrizioni fino a febbraio

Orientamento – Il Liceo Sesto Properzio di Assisi prosegue le attività di orientamento in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026, prorogate fino a febbraio. Dopo i tredici appuntamenti già svolti tra open day e giornate di orientamento, la scuola organizza nuove iniziative per aiutare studenti e famiglie a scegliere il percorso formativo più adatto tra i quattro indirizzi proposti: classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane.

A partire da metà gennaio, saranno attivati momenti di ricevimento dedicati agli alunni e ai genitori delle scuole medie, presso la sede centrale del liceo in via Padre Ludovico da Casoria. Gli incontri si terranno nei giorni di mercoledì 15, 22 e 29 gennaio dalle 10:00 alle 10:50, e nei giovedì 16, 23 e 30 gennaio dalle 9:50 alle 10:50. Durante questi appuntamenti, i docenti forniranno informazioni dettagliate sui vari indirizzi di studio e sulle modalità di iscrizione. Inoltre, sabato 25 gennaio, la segreteria scolastica sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 12:00 per fornire assistenza diretta alle iscrizioni, con la possibilità di prenotare un colloquio con la dirigente scolastica. Per partecipare, è necessario contattare la portineria al numero 075 812466.

Parallelamente, torna anche l’iniziativa “Liceale per un giorno”, che offre agli studenti delle scuole medie l’opportunità di sperimentare la vita scolastica del Properzio. Dal 3 al 6 febbraio, gli alunni potranno assistere a lezioni e attività organizzate dai docenti, suddivise per indirizzo secondo il seguente calendario: lunedì 3 febbraio per il Liceo Economico-Sociale, martedì 4 per il Liceo Classico, mercoledì 5 per il Liceo Linguistico e giovedì 6 per il Liceo delle Scienze Umane. Gli incontri si svolgeranno dalle 8:50 alle 12:50 e le iscrizioni si effettuano tramite il sito ufficiale dell’istituto.

Il Liceo Sesto Properzio invita famiglie e ragazzi a visitare il proprio sito web e le pagine social ufficiali su Facebook e Instagram per aggiornamenti e ulteriori dettagli. La scuola conferma il suo impegno nell’offrire strumenti e opportunità per orientare al meglio le scelte future degli studenti.