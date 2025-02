Tavolo comunale ad Assisi per un patto educativo giovanile

Iniziativa dell’Amministrazione per rispondere ai bisogni dei giovani

Nei giorni scorsi, il Tavolo comunale di Assisi ha tenuto un incontro per discutere l’implementazione di un Patto educativo di comunità. Questa iniziativa, promossa dall’Amministrazione locale, coinvolge istituti scolastici, l’azienda sanitaria locale, enti del terzo settore e varie associazioni, tutte unite per rispondere in modo più adeguato ai bisogni e alle attese dei giovani del territorio.

Durante l’incontro, è stata messa a fuoco la necessità di definire obiettivi e azioni pratiche che supportino le politiche giovanili. Questo processo è il risultato di un’indagine commissionata dal Comune, condotta da esperti del settore, che ha permesso di raccogliere dati su abitudini, tendenze e aspettative dei giovani residenti nella città.

Il Patto educativo di comunità ha come fulcro la responsabilità della comunità locale nel sostenere i percorsi educativi di bambini e ragazzi. Si propone, infatti, di creare un’alleanza che favorisca un progetto educativo condiviso, mirato a migliorare la qualità della vita giovanile.

L’assessore alle politiche giovanili, Paolo Mirti, ha sottolineato che questa iniziativa nasce dalla consapevolezza del disagio che molti giovani stanno affrontando, in un contesto storico caratterizzato da ansia e incertezze riguardo al futuro. Pertanto, è stata decisa la creazione di un tavolo permanente che riunisce tutte le realtà e le figure che operano nel settore giovanile della comunità.

L’obiettivo principale del patto è quello di promuovere il benessere dei giovani, raccogliendo le loro opinioni e realizzando interventi concreti. Si intende attivare processi virtuosi che proteggano le fasce più vulnerabili, sviluppare modelli educativi innovativi anche al di fuori delle aule scolastiche, prevenire l’abbandono scolastico e diffondere valori come solidarietà e dialogo.

Le azioni previste includono l’allocazione di risorse economiche specifiche. Tra queste, vi è la creazione di uno spazio di aggregazione sociale destinato ai giovani, l’organizzazione di eventi culturali e sportivi, la promozione del volontariato giovanile e la costituzione di organismi di partecipazione giovanile. Il Patto si configura quindi come un’agenzia aperta al territorio e come un centro di coordinamento per promuovere azioni che rendano i giovani attori protagonisti del loro presente e del loro futuro nella comunità.

All’incontro ha partecipato anche Maria Rodrigues de Oliveira, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Assisi. Questo organo rappresentativo, composto da 28 ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città, ha il compito di coinvolgere i giovani nella vita pubblica locale. Durante l’incontro, Maria ha presentato proposte e idee emerse dal Consiglio, che potrebbero essere integrate nelle azioni concrete del Patto educativo di comunità.

Il progetto rappresenta un passo significativo verso un approccio più inclusivo e partecipativo nella gestione delle politiche giovanili, evidenziando l’importanza di ascoltare e valorizzare le opinioni e le proposte dei giovani. Così, la comunità di Assisi si pone l’obiettivo di creare un ambiente favorevole alla crescita e alla partecipazione attiva dei più giovani, affinché possano contribuire attivamente alla costruzione del loro futuro.

In conclusione, il Tavolo comunale di Assisi ha dimostrato un impegno concreto nel voler affrontare le sfide e le problematiche legate ai giovani, sottolineando l’importanza di un approccio integrato che coinvolga tutte le parti interessate. La creazione del Patto educativo rappresenta una risposta alle esigenze emergenti e si pone come un modello da seguire per altre realtà locali, puntando a costruire una comunità più coesa e attenta alle nuove generazioni.

Attraverso questo patto, l’Amministrazione intende promuovere un cambiamento che possa rispondere in modo adeguato alle sfide attuali e future, assicurando che i giovani non siano solo spettatori, ma protagonisti attivi nel disegno della propria vita e della comunità in cui vivono.