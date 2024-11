Virtus Assisi vince con autorità a Isernia, 50-80

Virtus Assisi – La Virtus Assisi conquista un’importante vittoria nella trasferta contro la New Fortitudo Isernia, imponendosi con un netto 50-80. La partita si è rivelata una formalità per gli uomini di coach Piazza, che hanno dominato il campo sin dai primi minuti, dando un chiaro segnale alle avversarie e al campionato. Prima dell’inizio del match, si è osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giovane arbitro umbro Giovanni Spedaletti Trabalza, tragicamente scomparso in un incidente stradale.

Il match è stato subito sotto il controllo della Virtus Assisi, che non ha mai dato l’opportunità agli avversari di rientrare. I ragazzi in maglia rossoblù sono partiti con grande determinazione, chiudendo il primo quarto sul 13-22 e mantenendo il vantaggio per tutta la durata della gara. Il secondo parziale ha visto la Virtus Assisi allungare ulteriormente, portandosi sul 23-40 all’intervallo, grazie a un gioco difensivo solido e a una fase offensiva lucida ed efficace.

Nel terzo quarto, la formazione di Piazza ha incrementato il distacco, con un parziale di 14-25 che ha messo in ghiaccio la partita. Il quarto finale ha visto la Virtus Assisi amministrare il punteggio senza particolari difficoltà, chiudendo la gara sul 50-80.

Tosti è stato il miglior marcatore della squadra con 15 punti, confermando il suo ottimo stato di forma. Buona anche la prestazione di Bugionovo (13 punti) e Di Coste (11 punti), con tutti i giocatori della Virtus Assisi a referto, segno di una prestazione corale che ha visto il contributo di tutti. In particolare, i giovani Passeri e Chioccioni hanno trovato spazio nelle rotazioni, mostrando il valore del settore giovanile della squadra.

La vittoria permette alla Virtus Assisi di consolidare la propria posizione in classifica, arrivando a 8 punti. Nonostante il turno di riposo già effettuato durante questo girone di andata, la squadra si trova a soli 4 punti dalla vetta della classifica, continuando a mantenere viva la speranza di lottare per il vertice.

Tabellino della partita:

New Fortitudo Isernia: Conidi 13, Pereira 5, Covassin 2, Iannone 4, Stupelis 2, Lilov 2, Galasso 2, Chiacchiari, Zullo, Rodriguez 10, Pinelli 2, Ferraro 8.

Virtus Assisi: Santantonio 4, Passeri 2, Berti 11, Bugionovo 13, Lucarelli 4, Chioccioni 6, Provvidenza 8, Tosti 15, Di Coste 11, Bazani 6. All. Piazza.

Parziali: 13-22, 10-18, 14-25, 13-15.

Progressivi: 13-22, 23-40, 37-65, 50-80.