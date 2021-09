Chiama o scrivi in redazione

Amministrative 2021, @Sinistra incontra la comunità assisana

di Bruna Almeida Paroni

La lista civica @sinistra, che si presenta alle elezioni comunali di Assisi del 3 e 4 ottobre 2021 con il candidato sindaco Luigino Ciotti, ha organizzato due iniziative con la cittadinanza e l’elettorato assisano. Più precisamente questa sera, mercoledì 22 settembre, Ciotti presenterà il suo programma elettorale a Porziano, alle ore 20.45.

Nell’incontro pubblico di domani, giovedì 23, invece, intitolato “La sinistra: il suo passato ed il suo futuro” saranno presenti gli ex parlamentari Giovanni Russo Spena, Gigi Malabarba, Leonardo Caponi che insieme a Luigino Ciotti parleranno appunto delle sfide della sinistra in una chiave verso il futuro. L’appuntamento si terrà a Santa Maria degli Angeli alle 17, in Sala della Pro Loco.

Il programma elettorale della lista civica @Sinistra si basa su nove punti principali tra cui partecipazione, turismo, territorio, lavoro, ambiente, politiche sociali, agricoltura, politiche giovanili e cooperazione, e verrà consegnato agli elettori assisani in formato intero, come già avvenuto al momento di presentazione della lista, e anche in modalità ridotta.