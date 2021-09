Domenica Vittorio Sgarbi presenta il suo ultimo libro

Vittorio Sgarbi sarà a Santa Maria degli Angeli domenica 19 settembre, alle ore 19, per la presentazione del suo ultimo libro “Ecce Caravaggio – Da Roberto Longhi ad oggi”, che si svolgerà in piazza Garibaldi.

Un grande evento culturale aperto alla cittadinanza e a chiunque vorrà assistere a una delle celebri lezioni del noto critico d’arte, ad ingresso libero, che sarà presentato da Marco Cosimetti, candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Non mancheranno approfondimenti e dissertazioni anche sui grandi tesori d’arte e cultura della città serafica, dagli affreschi di Giotto, ai monumenti e ai castelli del territorio, che Sgarbi illustrerà incantando come sempre con la sua capacità oratoria.

LEGGI ANCHE – Elezioni Assisi, il Ministro Mara Carfagna in città a sostegno di Marco Cosimetti

La Lectio Magistralis del Professor Sgarbi conclude (per il momento) il programma degli eventi culturali organizzati da Cosimetti in queste ultime settimane: la visita guidata in centro storico alla scoperta delle opere realizzate da Arnaldo Fortini, per proseguire poi con l’escursione notturna sul monte Subasio con l’illustrazione della volta celeste, per finire con l’evento di sabato scorso al Pincio, dove è stato proiettato il docu-film inedito “Arnaldo Fortini: Francescano senza saio”.

Al termine dell’evento Sgarbi dedicherà anche uno spazio alla stampa. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà alla Domus Pacis.