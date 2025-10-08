Assisi e Perugia uniti per costruire pace concreta e giustizia sociale

Marcia Perugia-Assisi rilancia impegno civile e dialogo tra popoli

L’impegno di Assisi e Perugia verso la pace si rinnova, basato su un percorso storico di otto secoli che lega la città umbra a un messaggio universale di dialogo e responsabilità condivisa. La Marcia della Pace, in programma il 12 ottobre, sarà un momento concreto per riaffermare che la pace non si limita a celebrazioni simboliche, ma richiede quotidiane decisioni coerenti e azioni politiche precise.

L’iniziativa vede la partecipazione del sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, testimone diretto delle sofferenze causate dal conflitto, la cui presenza rafforza il legame di amicizia e solidarietà tra le due città gemellate, lanciando un forte appello alle istituzioni affinché promuovano convivenza e cooperazione. Al fianco di Betlemme, interverrà Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell’ONU sui diritti umani nei territori palestinesi, la quale metterà in evidenza le connessioni tra economie globali e sistemi di occupazione, invitando alla responsabilità civile attraverso scelte consapevoli.

Il rapporto di Albanese all’ONU ha fatto emergere con coraggio l’influenza delle dinamiche finanziarie sull’economia della guerra, un monito che la coalizione locale traduce in proposte concrete da inserire nel Consiglio comunale, con l’obiettivo di stimolare comportamenti etici da parte di cittadini e imprese, incoraggiando consumi che rispettino i diritti umani. Questa pratica quotidiana rappresenta il fondamento di un percorso di pace radicato nella giustizia sociale.

Assisi si conferma così fedele alla sua identità storica mantenendo vivo un messaggio che coinvolge attivamente ogni cittadino e istituzione nel difendere la pace, trasformando i valori antichi in impegni concreti e tangibili per il futuro.

PERUGIA: Concentramento Giardini Frontone – Marcia Pace

Giorno:

Domenica 12 ottobre 2025

Orario di inizio:

09:00

Luogo:

Giardini del Frontone, Borgo XX Giugno, 06121 Perugia PG, Italia

Descrizione:

Concentramento partecipanti alla Marcia della Pace davanti ai Giardini del Frontone. Alle 9 del mattino inizierà il raduno con la presenza di relatori e attivisti impegnati nella promozione della pace, giustizia e dialogo. Evento simbolico di impegno civico con ospiti internazionali e iniziative di sensibilizzazione.

