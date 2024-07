Cambio Festival 2024: Gala di Danza e Concerto di James Senese ad Assisi

Assisi – Il Cambio Festival 2024 è pronto a illuminare nuovamente il centro storico di Assisi. Dopo le serate di successo a Palazzo di Assisi, il festival si prepara a tornare con due eventi di grande rilievo. Questi si svolgeranno in una delle location più affascinanti della città, l’abbazia di San Pietro.

Il primo evento, previsto per il 17 luglio alle 21.45, è un Gala di Danza organizzato in collaborazione con Rondine – Balletto di Assisi. Questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per gli appassionati di balletto di godere del virtuosismo esibizionistico intrinseco all’arte del balletto. I neofiti avranno l’opportunità di scoprire i brani più belli e noti del repertorio ottocentesco e novecentesco. Questo grazie a principal dancer, solisti e coreografi provenienti da realtà affermate come il Luxembourg Ballet Company, il National Opera of Ukraine, il Semperoper Ballet di Dresda, l’Opera National de Bordeaux, il Balletto del Sud diretto da Freddy Franzutti e altre.

Il 18 luglio, sempre alle 21.45, seguirà uno degli eventi più attesi del Cambio Festival: il concerto di James Senese. Nato a Napoli nel 1945, Senese è uno dei sassofonisti italiani più noti a livello mondiale. La sua musica spazia tra jazz, rock, soul e funky. Durante la sua lunga carriera, ha collaborato con artisti prestigiosi come Gil Evans, Art Ensemble of Chicago, Steve Thorton, Lester Bowie, Don Moye, Roberto De Simone, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile. Questo evento è realizzato in collaborazione con Fineco Bank.

Il mese di agosto sarà dedicato alle “collaborazioni fuori porta”, tutte gratuite. Si inizia il 9 agosto a Piandarca di Cannara con Enrico Pieranunzi in trio e le musiche di Gershwin. Il 28 agosto a Spello, alle Torri di Properzio, sarà la volta di Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti. Il 31 agosto a Villa del Boccaglione a Bettona, gran finale con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra.

Tutti gli appuntamenti del Cambio Festival 2024 sono resi possibili grazie al contributo della Città di Assisi e ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022, indetto da Sviluppumbria.