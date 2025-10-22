Dona un Coperto: la solidarietà si serve a tavola

Iniziativa del Rotary Club Assisi unisce gusto e beneficenza

Quando la bontà incontra la convivialità, nascono gesti che scaldano il cuore e uniscono le persone. È da questo spirito che prende forma “Dona un Coperto”, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Assisi in programma dal 24 al 26 ottobre 2025, nei giorni del World Polio Day. Tre giornate speciali in cui sedersi a tavola diventa un modo semplice e concreto di sostenere una grande causa: l’eradicazione della poliomielite nel mondo. Il progetto si fonda su un’idea tanto immediata quanto potente: trasformare un’esperienza quotidiana, come quella del mangiare insieme, in un gesto di solidarietà. Ciascun partecipante potrà scegliere uno dei ristoranti o locali aderenti, prenotare un tavolo e gustare un pasto sapendo che parte del ricavato sarà devoluta alla Rotary Foundation per sostenere le campagne internazionali contro la polio, malattia che ancora oggi rappresenta una minaccia in alcune aree del pianeta.

In un periodo in cui la frenesia quotidiana tende a separare, “Dona un Coperto” ricuce i fili del rapporto tra piacere, comunità e impegno civile. La tavola come luogo d’incontro, di racconto e di responsabilità collettiva. Sedersi per condividere un piatto, un’idea, un gesto di bene. I ristoratori del territorio, con entusiasmo e partecipazione, hanno aderito diventando ambasciatori di questa campagna globale e sono: ad Assisi si potrà scegliere tra Il Baccanale, Il Menestrello, La Buca di San Francesco, La Stalla e l’Osteria San Vittorino; a Bettona, tra l’Agriturismo Il Cerreto e Vida Loca Restaurant; a Cannara, l’Hotel Il Rientro Albergo & Spa; a Perugia, Dal Gale Pinsa e Amici; a Petrignano, l’Hotel Ristorante La Torretta; e a Santa Maria degli Angeli, il ristorante Casa Norcia.

Ogni commensale che parteciperà diventerà parte di un progetto internazionale sostenuto da oltre un milione di rotariani in tutto il mondo. Da quasi quarant’anni il Rotary è infatti protagonista, insieme a organizzazioni sanitarie globali, nel processo che ha ridotto del 99% la diffusione della poliomielite. Oggi l’obiettivo finale – debellare definitivamente la malattia – è più vicino che mai, e ogni singolo coperto potrà fare la differenza.

Mangiare bene, ridere, brindare e allo stesso tempo contribuire a una causa nobile: “Dona un Coperto” dimostra che la solidarietà può avere il sapore buono della vita condivisa. Un invito a tutti come riporta il comunicato di Bianca Bracardi, Presidente Commissione Comunicazione e Immagine Pubblica – Rotary Club Assisi, a scegliere una cena che nutre non solo il corpo, ma anche l’anima.