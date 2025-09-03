Expo 2025, Assisi protagonista a Osaka, gemelaggio con Koya per fare rete con il Giappone

Un gemellaggio tra Assisi e Koya per rafforzare il legame con il Giappone e promuovere cooperazione internazionale, relazioni economiche, sociali e culturali con il Paese del Sol Levante, anche attraverso i canali aperti dall’Umbria tramite Expo 2025. È l’esito della call tra Assisi e Osaka, che si svolta ieri nell’ambito di un panel promosso dalla Regione Umbria, presente all’esposizione universale nella città giapponese.

All’incontro sono intervenuti il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci, gli assessori Fabrizio Leggio e Scilla Cavanna, oltre a funzionari del Comune impegnati nel settore della promozione turistica e culturale. Dal Giappone hanno partecipato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il vicepresidente Tommaso Bori, il sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi. Presenti anche operatori culturali e turistici giapponesi, oltre a Yoshiya Hirano, primo cittadino di Koya, uno dei luoghi più spirituali del Paese, con cui Assisi nel 2009 ha firmato un protocollo d’intesa.

“Nonostante la distanza – ha detto Stoppini – Assisi e il Giappone sono molto legati. Sedici anni fa, la nostra città e quella di Koya, entrambe patrimonio UNESCO, hanno siglato un accordo per la reciproca promozione culturale. Un legame che oggi vogliamo rafforzare e rilanciare, anche grazie all’Expo 2025, siglando un vero e proprio gemellaggio. In questi tempi difficili per il mondo, unire città, culture, tradizioni è importante per costruire azioni di pace. I gemellaggi favoriscono la cooperazione internazionale e sono una leva importante anche per lo sviluppo del turismo. Mi auguro che la proposta possa essere accolta e sostenuta, anche all’interno del partenariato tra Umbria e Giappone”.

Nel corso della call si è parlato anche di turismo e cammini religiosi e il primo cittadino di Koya è intervenuto dicendosi favorevole all’idea del gemellaggio e alla necessità di rilanciare azioni condivise per lo sviluppo e la promozione della cultura della pace, considerando che l’attenzione verso Assisi era nata già dall’incontro interreligioso promosso nel 1986 da Papa Giovanni Paolo II ed è stata poi confermata il 26 ottobre 2009 con la firma del protocollo d’intesa.

La presidente Proietti, nel suo intervento, ha sottolineato come “l’accordo tra Koya e Assisi potrebbe essere uno step importante del partenariato tra Umbria e Giappone, nel segno della pace”.