Assisi rilancia il centro storico con incontro pubblico

Italiano “E’ il momento di aggiungere punti anche in Europa League” Arriva il Salisburgo, serve un Bologna formato campionato

Fiorentina-Aek, Vanoli “Voglio vedere cuore, sacrificio e qualità” "Il mister ci sta trasmettendo i suoi concetti", dice il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia

Industria chimica, ruolo chiave nella sostenibilità e nel progresso sociale MILANO (ITALPRESS) – La chimica in Italia si conferma un’industria chiave per affrontare le sfide della sostenibilità: i suoi prodotti e processi sono indispensabili per la transizione ecologica del Paese.Per offrire una fotografia della capacità del settore nel perseguire in maniera equilibrata lo sviluppo sociale, ambientale ed economico, Federchimica presenta il 31° Rapporto annuale Responsible […]

UnitelmaSapienza, a Firenze un nuovo polo didattico. Focus sull’arte FIRENZE (ITALPRESS) – Un’opportunità per i giovani e i professionisti del territorio di ottenere una formazione accessibile e di qualità. Firenze e la sua provincia si arricchiscono di una sede d’esame in presenza per gli studenti iscritti ai corsi di laurea: si è svolta infatti questa mattina a Palazzo Gherardi la cerimonia di presentazione del […]

Gasperini “Il Midtjylland ci fa pensare meno al Napoli” "Affrontiamo una bella squadra che gioca bene, il calcio scandinavo e' in crescita"

Minori e social media, Parlamento Ue chiede di fissare l’età minima a 16 anni STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato con 483 voti favorevoli, 92 voti contrari e 86 astensioni una risoluzione, non vincolante, in cui esprimono forti preoccupazioni per la salute fisica e mentale dei minori online e chiedono maggiori tutele contro le strategie manipolative che possono accresce la dipendenza e incidere negativamente sulla loro […]

Giustizia, Foti “Centrodestra coerente, per la sinistra referendum contro Meloni” ROMA (ITALPRESS) – “La separazione delle carriere è una battaglia che il centrodestra ha sempre proposto agli elettori e che ogni volta che il centrodestra ha vinto è stata riproposta: questa volta è stata conclusa”. Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ad “Agorà” su Rai3. “Dall’altra parte si vuol fare un referendum […]

Accesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 La torcia arrivera' in Italia il 4 dicembre

Apre a Roma Amazon Black Friday Domus ROMA (ITALPRESS) – Amazon Black Friday Domus celebra la settimana del Black Friday di Amazon. Per la prima volta, Amazon porta l’esperienza del Black Friday dal digitale nel cuore storico di Roma. Dal 25 al 30 novembre, in Via del Babuino 81, apre Amazon Black Friday Domus, un’esclusiva “casa contemporanea” pensata per celebrare la settimana […]