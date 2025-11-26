Assisi rilancia il centro storico con incontro pubblico

Cittadini e istituzioni insieme per nuove idee condivise
Il 29 novembre 2025, alle ore 17.30, la Sala della Conciliazione del palazzo comunale di Assisi ospiterà un incontro pubblico dedicato alla rivitalizzazione del centro storico. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale, si propone di raccogliere contributi, suggerimenti e buone pratiche per ridare energia al cuore della città, avviando un percorso partecipato con la comunità.
Saranno presenti il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci, gli assessori Donatella Casciarri, Scilla Cavanna, Francesca Corazzi e Fabrizio Leggio, insieme al consigliere delegato per il Centenario francescano Paolo Mirti. A moderare l’incontro sarà Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune.
L’iniziativa punta a creare un tavolo permanente di confronto, capace di valorizzare il centro storico non solo come patrimonio culturale, ma anche come spazio di vita quotidiana. L’obiettivo è garantire accoglienza turistica di qualità e al tempo stesso migliorare la vivibilità per i residenti.
L’assessore Casciarri ha sottolineato l’importanza di raccogliere le istanze di cittadini e associazioni, trasformandole in proposte concrete. L’incontro si inserisce in un contesto di grandi eventi che Assisi si prepara ad accogliere, con la necessità di pianificare strategie di lungo periodo.
La partecipazione attiva della cittadinanza è considerata essenziale: il Comune auspica un’ampia adesione per condividere scelte e iniziative future. L’appuntamento rappresenta un passo significativo verso una rigenerazione urbana che unisce memoria storica e prospettive di sviluppo.
