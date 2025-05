Assisi, torna la maratona solidale “Con il cuore”

Il 24 maggio in diretta da Rai1 e dalla Basilica

Grande attesa per il 24 maggio quando andrà in scena la 23esima edizione di “Con il cuore, nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà promossa dai frati del Sacro Convento di San Francesco in favore delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo.

La serata- come scrive Flavia Pagliochini sul Corriere dell’Umbria -, condotta da Carlo Conti, sarà trasmessa in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in prima serata su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay.

Quest’anno, attraverso l’evento, verranno sostenuti 20 progetti in 11 paesi: tra questi, le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da guerre e carestie in tutto il mondo, dal Brasile ad Haiti, senza dimenticare la martoriata Siria, tanto cara a papa Francesco.

Per partecipare alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 dal 22 maggio al 22 giugno 2025. Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà. “Vogliamo essere strumento di dialogo e di pace in un mondo in guerra anche quest’anno con l’evento televisivo e con la raccolta fondi di Con il cuore. Vogliamo dare speranza e aiuto per credere fortemente di poter riuscire a dar concretezza al desiderio di Pace tanto invocato da papa Francesco”, sono le parole di padre Fortunato.

Con il cuore 2025 andrà in onda in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audio video descrizione per i non vedenti sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay, interamente tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Ecco come si può sostenere “Con il cuore nel nome di Francesco di Assisi”: dal 22 maggio al 22 giugno si possono donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali. Oppures si possono donare 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile.