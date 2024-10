Celebrata la Memoria liturgica di Carlo Acutis ad Assisi

Celebrata la Memoria liturgica – Il 12 ottobre si è svolta al Santuario della Spogliazione di Assisi la celebrazione della Memoria liturgica del Beato Carlo Acutis. Durante l’omelia, il vescovo delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, ha sottolineato l’importanza del giovane beato, dicendo: “Carlo Acutis è un santo che riaccende la speranza in Gesù nell’anno del Giubileo”. La celebrazione ha richiamato il gesto di Francesco, che si spogliò di tutto per vivere la sua missione, evidenziando come anche Carlo abbia dovuto rinunciare alla vita terrena per svolgere una missione divina da cielo.

Il vescovo ha proseguito affermando che la canonizzazione di Carlo avverrà nell’anno del Giubileo, sottolineando che “la Provvidenza ha voluto che la proclamazione della sua santità coincidesse con questo importante evento”. Mon. Sorrentino ha aggiunto che il giovane sarà presto proclamato santo, grazie a un miracolo avvenuto con la guarigione di una ragazza in Costa Rica. Ha inoltre spiegato che Carlo rimarrà un amico vicino a tutti e che la canonizzazione non lo renderà inaccessibile, ma piuttosto continuerà a far sentire la sua presenza tra i fedeli.

In vista della celebrazione, il 11 ottobre è stata inaugurata presso il Palazzo Vescovile una mostra dedicata ai miracoli eucaristici, realizzata da Carlo Acutis. Questa esposizione, che resterà aperta al pubblico fino a metà novembre, è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. L’iniziativa è stata pensata per far conoscere l’impegno di Carlo nella promozione dell’eucaristia e per approfondire la sua eredità spirituale.

La commemorazione ha avuto un momento culminante con una preghiera composta dal vescovo Sorrentino, che ritrae Carlo Acutis nei suoi tratti distintivi, invitando tutti a recitarla in vista della sua canonizzazione. Il vescovo ha invitato i presenti a recuperare la speranza attraverso la fede in Gesù, in linea con il tema del Giubileo proposto dal Papa.

In chiusura delle celebrazioni, è previsto per la serata del 12 ottobre, alle 21:00, un evento di preghiera e musica presso il Santuario della Spogliazione. Il musicista Martín Valverde, noto nei Paesi di lingua spagnola e devoto del giovane Beato, si esibirà in un momento di riflessione e gioia spirituale. L’ingresso all’evento è libero, fino ad esaurimento posti.

Le celebrazioni di Carlo Acutis non solo onorano la sua memoria, ma invitano anche i fedeli a riflettere sul significato della donazione di sé e della generosità. La sua vita e il suo operato, che hanno fatto di lui un modello di santità contemporanea, continuano a ispirare le nuove generazioni a vivere la fede in modo autentico e a impegnarsi per il bene comune.