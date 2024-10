Festa Annuale del Donatore AVIS Assisi

Festa Annuale – Si è svolta domenica 27 ottobre la 43ma Festa Annuale del Donatore dell’AVIS Assisi, una giornata dedicata a tutti coloro che con il loro gesto contribuiscono nell’aiuto di chi è in difficoltà; un’occasione per ringraziare i donatori e riflettere sull’importanza della donazione di sangue. Appuntamento alle 8,30 al bar S.Francesco per una veloce colazione alla quale è seguita la partecipazione alla celebrazione eucaristica presso la vicina Basilica Inferiore. Foto di rito ed alle 11, 00 incontro presso l’Hotel Windsor Savoia.

In una sala “Windsor” al completo, ricevuti i saluti del Vice Presidente Vicario Avis Regionale Matteo Giannetti, del Presidente Avis Provinciale Giorgio Meniconi, dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Assisi Dott.Massimo Paggi, ed ascoltata la relazione annuale sulle attività e sui numeri dell’associazione da parte del Presidente dell’Avis Comunale di Assisi, Avv.Gianmatteo Costa, momento principale della giornata è consistito nella premiazione dei soci benemeriti per il loro impegno e dedizione. Una tradizione Avis significativa che valorizza il contributo di chi sostiene con costanza la missione dell’associazione. Al 30 settembre (i dati vengono aggiornati alla fine di ogni mese) i donatori Avis Assisi erano 923 (di cui 300 donne e 623 uomini) mentre le donazioni effettuate 1012 con obiettivo oramai dichiarato per l’anno in corso di arrivare a quota 1300, con uno sperato piccolo incremento rispetto all’anno precedente.

Quest’anno premiato con “Oro con rubino”, massima benemerenza per la giornata, (Assegnata dopo 30 anni d’iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni) è stato Mauro Fischi. Diverse anche le benemerenze oro (Assegnate dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni) andate a Piccioni Claudio, Santificetur Sergio, Schiantella Francesco.

Più di 100 i donatori che comunque hanno raggiunto nell’ultimo anno un traguardo meritevole. Molteplici anche le persone, associazioni ed attività ringraziate dal Presidente Avis Assisi per la particolare vicinanza mostrata negli ultimi 12 mesi: Comune di Assisi, Sacro Convento, Comitato Davide Piampiano, AIDO, Proloco Viole, Proloco Rivotorto, Assisi Runners, Virtus Assisi Basket, Arma dei Carabinieri, CTF Medical, Miss Umbria Greta Narcisi, il fotografo angelano Roberto Vaccai, Chyntia e Diego Aristei, il Dott.Giuseppe di Biagio, i professori Claudia Apostolico, Elisabetta Berardi, Patrizia Peschechera, Federico Della Bina, gli infermieri e medici dell’Usl che operano presso il Punto di Raccolta di Assisi.

Questo per sottolineare come l’attività associativa sia quotidianamente sorretta anche da persone esterne alla stessa. Al termine della premiazione si è svolto il tradizionale pranzo conviviale aperto ai donatori ed ai loro accompagnatori, amici, familiari. Circa 160 persone hanno raggiunto il ristorante Windsor Savoia; un’opportunità per condividere esperienze e rinnovare lo spirito associativo.

“Siamo pronti per un nuovo anno di solidarietà e impegno. Invitiamo tutti i donatori, le loro famiglie, dopo questa giornata di “sosta” e di ricarica, a riprendere l’importante cammino” affermano dal consiglio direttivo dell’associazione avisina assisiate. Per informazioni su come diventare donatori o per la prenotazione di una donazione è sempre attivo il numero dedicato 353.4313217, basta inviare un messaggio whatsapp e si verrà ricontattati. Donare il sangue è importante; perché la vita è un dono, donare rende migliori noi e ciò che ci circonda.