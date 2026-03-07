Una Donazione Preziosa per l’Istituto Casoria di Assisi

Raccolta fondi per un sollevatore destinato agli ospiti

Un gesto di solidarietà a sostegno delle persone più fragili. L’Istituto Padre Ludovico da Casoria di Assisi ha ricevuto una donazione significativa destinata a migliorare l’assistenza agli ospiti della struttura, centro specializzato nella riabilitazione e nel supporto a persone con disabilità.

L’iniziativa è nata grazie all’impegno della dottoressa Francesca Centrone che, insieme al dottor Gigli, benefattore sensibile alle attività dell’istituto, ha promosso una raccolta fondi per l’acquisto di un sollevatore elettrico, strumento fondamentale per agevolare le operazioni di assistenza quotidiana e migliorare la qualità della vita degli ospiti.

Il nuovo dispositivo consentirà al personale della struttura di garantire cure ancora più efficaci e sicure, favorendo allo stesso tempo una maggiore autonomia e dignità per le persone assistite.

La donazione rappresenta un esempio concreto di come la solidarietà e l’attenzione verso i bisogni della comunità possano tradursi in azioni capaci di incidere positivamente nella vita di chi vive condizioni di fragilità. L’Istituto Casoria ha espresso un sentito ringraziamento ai promotori dell’iniziativa per la sensibilità dimostrata e per il sostegno offerto alla struttura.

Nei prossimi mesi sarà organizzato anche un nuovo evento benefico con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi destinati all’acquisto di altri strumenti utili agli ospiti dell’istituto, continuando così un percorso di solidarietà che punta a migliorare sempre di più i servizi e l’assistenza offerti.