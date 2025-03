Restauro Basilica di Santa Maria degli Angeli, una nuova rinascita

Conclusi i lavori sulla Porziuncola, ritorno al suo splendore

Restauro Basilica – Si è concluso con grande successo il restauro della Basilica di Santa Maria degli Angeli, a seguito dei danni provocati dal terremoto del 2016, restituendo così alla città di Assisi uno dei suoi simboli più cari: la Porziuncola. Il lavoro di recupero, che ha interessato la struttura e gli arredi della Basilica, rappresenta una rinascita culturale e artistica per la città, che da sempre accoglie ogni anno migliaia di pellegrini e turisti. La Basilica è anche un sito di rilevanza mondiale, facente parte del patrimonio dell’UNESCO e punto di riferimento per il francescanesimo.

Il sindaco facente funzioni di Assisi, Valter Stoppini, ha dichiarato che il restauro rappresenta “un’opportunità di rinascita per la città” e un’importante occasione per riscoprire il valore storico e spirituale del luogo. Il primo cittadino ha poi elogiato l’impegno dei Frati Minori che, nonostante i lavori, hanno garantito l’accesso continuo alla Basilica, consentendo a visitatori e fedeli di non perdere il contatto con questo luogo sacro. Stoppini ha inoltre sottolineato come il restauro sia stato completato in tempi brevi, meno di due anni, senza mai interrompere la fruizione del luogo.

I lavori sono iniziati nell’aprile 2023 e hanno coinvolto un ampio intervento strutturale sulla Cupola che sovrasta la Porziuncola, l’edificio che accoglie il cuore della Basilica. In particolare, è stato necessario consolidare e mettere in sicurezza i dipinti murali delle cappelle laterali, l’altare di San Pietro in Vincoli e parte della facciata laterale. Oltre a questi lavori di restauro, è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione, che ha permesso di valorizzare l’intero edificio e i suoi dettagli architettonici.

Il 25 marzo 2025, si terrà un evento speciale per celebrare il completamento dei lavori e per condividere i dettagli dell’intervento con la comunità e i visitatori. L’incontro, dal titolo “Così abbiamo salvato la Porziuncola”, avrà luogo alle 16 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e sarà moderato dalla giornalista Francesca Fialdini. Durante l’evento, il Costantino D’Orazio, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, terrà una conferenza dal titolo “Nuove luci sulla Porziuncola”, che si concentrerà sugli aspetti artistici e storici restaurati. L’incontro sarà accompagnato da momenti musicali a cura della Corale Porziuncola della Basilica Papale, diretta da fra Matteo Ferraldeschi e accompagnata dal maestro Jacopo Zembi all’organo.

Il Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, Francesco Piloni, ha espresso soddisfazione per l’esito dei lavori, definendo il restauro “un nuovo inizio” per la Porziuncola, capace di “illuminare nuovamente il messaggio di pace, amore e fraternità” che ha sempre caratterizzato questo luogo sacro. Piloni ha anche sottolineato come il restauro abbia riportato alla luce dettagli e simboli che raccontano secoli di storia e devozione. La Porziuncola è tornata a splendere, e con essa anche il messaggio di San Francesco d’Assisi, che ha fondato il movimento francescano proprio in questo luogo.

Questo evento di restauro non è solo un recupero fisico del luogo, ma anche un importante passo per la comunità locale, che ha visto la propria identità rafforzata e il proprio patrimonio culturale e spirituale protetto per le generazioni future. La Basilica di Santa Maria degli Angeli con la Porziuncola al centro, infatti, è molto più di un luogo di culto: è un simbolo della fede e della cultura cristiana, di cui la città di Assisi è uno degli epicentri più importanti al mondo.

Concludendo, l’iniziativa è stata definita come un’occasione unica per valorizzare un patrimonio storico e religioso di inestimabile valore, contribuendo a rafforzare il legame tra la città e i suoi visitatori, che ogni anno si recano qui per pregare e riflettere. Il ritorno della Porziuncola al suo antico splendore non solo restituisce una parte fondamentale del patrimonio cittadino, ma rinnova anche un messaggio di pace che, oggi più che mai, è necessario per il mondo intero.

Iniziative future includeranno il coinvolgimento della comunità internazionale, con la continua valorizzazione del sito attraverso eventi, conferenze e momenti di preghiera. Il restauro della Basilica di Santa Maria degli Angeli e della Porziuncola segna, dunque, l’inizio di un nuovo capitolo per Assisi, all’insegna della rinascita culturale e spirituale, nel segno del messaggio di San Francesco.