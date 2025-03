Locanda del Cardinale cena di Beneficenza ad Assisi

Una serata per combattere la depressione insieme

Locanda del Cardinale – La storica Locanda del Cardinale ospiterà il 20 marzo 2025, alle ore 20:00, la “Charity Dinner Stellata”, organizzata dalla Fondazione “Nati per Vivere”. Questo evento ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della depressione, raccogliendo fondi per sostenere progetti mirati alla prevenzione in contesti scolastici e aziendali.

Protagonisti della Cucina Umbra

La serata culinaria vedrà la partecipazione di tre chef di spicco della cucina umbra:

Andrea Impero : Rinomato chef stellato del ristorante Elementi Fine Dining, situato presso Borgobrufa, conosciuto per le sue creazioni innovative.

: Rinomato chef stellato del ristorante Elementi Fine Dining, situato presso Borgobrufa, conosciuto per le sue creazioni innovative. Claudia Di Meo : Talento emergente della gastronomia locale, con una forte attenzione ai sapori tradizionali.

: Talento emergente della gastronomia locale, con una forte attenzione ai sapori tradizionali. Davide Massatani: Chef esperto che porterà la sua visione gastronomica all’evento, arricchendo l’esperienza culinaria.

A supporto di questo trio stellare ci sarà anche Diego Pennacchia, chef della Locanda del Cardinale, che contribuirà con la sua esperienza e passione per la cucina umbra.

Un Menù Inedito in Stile Fumettistico

Una delle caratteristiche più affascinanti di questa cena sarà il menù, proposto in un formato del tutto inedito, ovvero come un fumetto. Questa originale idea è stata realizzata dal noto fumettista Moreno Chiacchera, già collaboratore di prestigiose case editrici come Bonelli e Pixar. Sarà un primo esperimento di questo genere in Italia, che promette di rendere l’esperienza gastronomica ancora più coinvolgente e unica.

Arte e Teatro al Servizio della Causa

Oltre all’arte culinaria, la serata verrà arricchita dalle performance artistiche degli allievi di TeatrArt, un’accademia di formazione artistica diretta dall’attrice Francesca Di Meo. Le esibizioni teatrali avranno lo scopo di accompagnare il pubblico in un viaggio emozionale, dando voce a chi combatte ogni giorno contro la depressione. Questo aspetto artistico si integra perfettamente con la causa dell’evento, cercando di creare un legame profondo tra il cibo, l’arte e la sensibilizzazione.

Impegno per il Benessere Psicologico

La Fondazione “Nati per Vivere”, in collaborazione con la Fondazione Fabio e Simona Cancelloni, rinnova il proprio impegno a favore della sensibilizzazione su un tema tanto delicato quanto attuale. Attraverso iniziative concrete, queste fondazioni mirano a promuovere il benessere psicologico e supportare chi si trova ad affrontare situazioni di disagio. La serata della charity dinner rappresenta un momento di riflessione, ma anche di celebrazione della vita e della solidarietà.

Informazioni Pratiche per Partecipare

L’evento si svolgerà giovedì 20 marzo 2025, alle ore 20:00, presso La Locanda del Cardinale, situata in Piazza del Vescovado 8, Assisi. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare a questa serata speciale, per contribuire attivamente a una causa di grande importanza e per godere di un’esperienza gastronomica senza precedenti.

Conclusioni: Unisciti alla Lotta contro la Depression

La “Charity Dinner Stellata” non è solo un evento gastronomico, ma un’occasione per unire le forze e combattere insieme contro la depressione. La partecipazione di chef di alto livello e artisti talentuosi rende questa serata un’importante opportunità di riflessione e di raccolta fondi. La lotta contro la depressione è una causa che richiede l’impegno di tutti; partecipare a eventi come questo è un passo importante nella direzione giusta.

Unitevi a noi per una serata di gusto, arte e solidarietà, e per fare la differenza nella vita di chi lotta quotidianamente con questa malattia. Insieme, possiamo costruire un futuro più luminoso e pieno di speranza.